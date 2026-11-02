意峰壓軸洋房5500萬標售 全盤吸金近11億｜愉景灣新盤

香港興業國際集團銷售及市場推廣助理總經理陳永盟表示，「意峰」全盤21幢洋房合共套現近11億元，平均呎價約24,992元，足證市場對愉景灣低密度臨海生活，以及珍罕獨立洋房的高度認同。是次7號洋房買家來自海外，參與「愉景灣 Fun Day」，親身參觀及體驗區內不同設施，尤其欣賞愉景灣一個發展項目內坐擁香港大嶼山遊艇會及愉景灣高爾夫球會兩大國際頂級私人會所，以及區內成熟的國際教育資源和多元文化生活氛圍，最終決定購入項目壓軸一幢矜罕洋房。

香港興業(480)及中信泰富合作發展的大嶼山愉景灣「意峰」早前舉辦大型生活體驗活動「愉景灣Fun Day」，多元主題活動遍布全區；並招標售出全盤壓軸1幢洋房，為7號洋房，四房四套房間隔，實用面積2,023方呎，附設2,642方呎花園、184方呎平台及714方呎天台，成交價5,500萬元，呎價27,187元，標誌全盤21幢獨立洋房沽清。

陳永盟指，隨着「意峰」沽清，正積極考慮推出「滿·意」天台特色戶接力應市，全盤僅有8伙供應，彌足珍貴，實用面積1,645至1,683方呎，屬四房雙套房連私人天台間隔，以回應市場對愉景灣優質低密度住宅及特色戶型的殷切需求，相關銷售安排及詳情將適時公布。

中信泰富物業代理董事李肇文稱，繼「愉景灣 Fun Day」廣受歡迎，香港大嶼山遊艇會將於今年11月6日至8日舉行頂級遊艇展「2026海上奢華盛會」。活動將展出超過30艘奢華遊艇，為配合政府「粵艇南下」政策帶來的嶄新機遇，是次盛會將特設珠海展區，雲集珠海遊艇品牌及專業航海技術展位，全面展現愉景灣獨有的國際級海濱生活魅力。

李肇文續稱，香港正積極匯聚全球高端人才及資本，愉景灣憑藉毗鄰香港國際機場及港珠澳大橋的「雙門戶」優勢，加上成熟的國際化社區、國際教育資源，以及香港大嶼山遊艇會和愉景灣高爾夫球會兩大頂級私人會所，能夠全面契合環球企業家、高淨值家庭及國際專才對居住質素、跨境聯繫和尊尚生活的多重追求。