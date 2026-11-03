灣仔駱克道41號全幢商廈連租約招標出售 適合改裝為學生宿舍

是次放售物業位處灣仔核心商業地段，三面單邊分別面向分域街、謝斐道及駱克道。項目距離灣仔港鐵站僅約3分鐘步程，往返各大院校如香港大學、香港城市大學及香港浸會大學交通便利，周邊商業、零售及餐飲配套完善，適合改裝為學生宿舍。第一太平戴維斯(香港)與具豐富經驗的建築師合作，已備有初步規劃圖則，相關圖則及改裝成本可於簽署保密協議後提供，預計可提供約341個房間及662個床位(須取得相關政府部門批准)。

物業樓高21層，地下低層及地下高層為零售商舖，1樓至20樓為寫字樓樓層，另設兩層地庫停車場，可提供48個車位，車輛可直接經車路往返各停車層。寫字樓樓層每層面積約6,308至9,627方呎不等，層與層之間高度約3.08米至3.57米。物業間隔方正實用，樓面規模可觀，具備極高靈活性，適合多元化用途發展。

第一太平戴維斯大中華首席執行官李偉文表示，近年學生住宿需求持續增長，在政府積極推動國際教育樞紐發展及非本地學生名額逐步增加的背景下，學生宿舍市場具備穩健及長遠的發展潛力。物業地理位置優越，加上物業樓面面積龐大、間隔方正，極具改裝價值*。在優質學生住宿供應持續緊絀、市場需求殷切的情況下，項目有望成為港島區具代表性的學生住宿項目之一。