市區新盤 紅磡瑅海周五發售150伙

信和置業、招商局置地及市建局合作的紅磡「瑅海」，於本周五進行首輪銷售150伙，包括138伙價單及12伙招標，於周四截票，並將設大手客組別。信和置業執行董事田兆源表示，截至昨日晚上8時，項目累收逾7,300票，以首兩張價單138伙計，超額近52倍。他指出近期投資客比例增加，有意購兩房作收租之用。

瑅海首輪銷售138伙價單，單位折實售價598萬元至957.18萬元，呎價範圍 16,959元至20,991元 ; 當中包括1房14伙、2房124伙，全數為標準單位。另外，138伙單位大部分屬內園單位，主打兩房(開放式廚房)戶型，佔首張銷售安排逾65%，而1房單位全數折實660萬元以下、42伙單位700萬以下。