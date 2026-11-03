市區新盤 紅磡瑅海周五發售150伙

信和置業、招商局置地及市建局合作的紅磡「瑅海」，於本周五進行首輪銷售150伙，包括138伙價單及12伙招標，於周四截票，並將設大手客組別。信和置業執行董事田兆源表示，截至昨日晚上8時，項目累收逾7,300票，以首兩張價單138伙計，超額近52倍。他指出近期投資客比例增加，有意購兩房作收租之用。
瑅海首輪銷售138伙價單，單位折實售價598萬元至957.18萬元，呎價範圍 16,959元至20,991元 ; 當中包括1房14伙、2房124伙，全數為標準單位。另外，138伙單位大部分屬內園單位，主打兩房(開放式廚房)戶型，佔首張銷售安排逾65%，而1房單位全數折實660萬元以下、42伙單位700萬以下。
逸里1號首輪不設大手優先認購
另一邊廂，恒基地產旗下新盤逸里1號昨開放示範單位。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝指，最快周末進行首輪銷售，屆時將不設大手優先認購以便更多買家入市。他續指，客源涵蓋換樓客、投資者及專才等，將視乎反應決定加推。
夥滙豐推定息按揭 利率鎖定2.93厘
為配合買家需求，恒地聯同滙豐銀行為逸里1號買家推出定息按揭計劃。滙豐香港區零售銀行及財富管理業務按揭業務主管徐凱廉表示，提供3年及5年的定息按揭計劃，首3年及5年按揭利率均鎖定為2.93厘。此外，於明年4月底或之前提取按揭貸款的買家，更可享額外3,888元按揭提取獎賞。