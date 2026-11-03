港鐵黃竹坑THE SOUTHSIDE商場設LOUDER青年館 不設底租助青年創業者展示其品牌

港鐵(066)於2022年推出的零售品牌LOUDER，以「Make Hong Kong Brands LOUDER」為目標，為本地青年創業家提供集中及全方位的零售平台，讓他們的原創設計和產品能在線上及線下接觸更多顧客。位於黃竹坑THE SOUTHSIDE商場的「LOUDER青年館」於今日(3日)正式開幕，館內為16個青年創業者的品牌設有專屬展示位，配以品牌故事、創辦歷程及核心理念，讓顧客更深入認識產品背後的故事，親身感受他們的創作歷程。

現有 3 間實體分店 強調並非「商業用嚟賺錢嘅項目」

港鐵公司常務總監－物業及國際業務鄧智輝表示，港鐵一直重視青年發展，透過不同平台及多元化計劃，支持他們的學習與實踐。LOUDER正是其中一個例子，由港鐵公司一群年輕同事自發構思及營運，並善用港鐵商場地點及人流優勢，協助青年創業家實現夢想，將創意帶進社區，合作品牌數目亦由最初約70個，增加至現時近350個本地創意品牌。在「LOUDER青年館」佔地約1,000多呎，青年創業夥伴會與港鐵的團隊有更多的互動、交流和支持，而港鐵公司不設底租，只收銷售分成。他強調「LOUDER青年館」並非為一個「商業用嚟賺錢嘅項目」，而是幫助青年創業者，為他們建立市場經驗和構建品牌故事，注入動力，進一步體現港鐵對培育青年創業人才的承諾。