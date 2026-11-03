逸里1號示範單位 | 兩房現樓享開揚海景 3.5米特高樓底配雙會所（多圖有片） | 旺角新盤

廚房精選德國西門子、意大利Mia Cucina及法國Rosières等歐洲名牌家電。浴室配備德國Hansgrohe及Duravit設備，木製鏡櫃備有USB插槽。大門採用Samsung智能門鎖，住戶可透過專屬手機App預訂會所設施及開啟信箱，盡享便捷生活。

客飯廳外連三合一露台，配備隱藏式晾衣架及置物架，外望開揚城市景致及海景。兩間睡房間隔方正，玻璃幕牆有效將自然光引入室內。

其中27樓A室，實用面積393方呎，客飯廳採長型開則，間隔方正，層高約3.5米，空間感十足。室內採用特色牆紙，天花設訂製鏡面儲物櫃增加收納。

⇊直擊27樓A室兩房⇊

廚房配置德國西門子、意大利Mia Cucina及法國Rosières等歐陸名牌家電。浴室引入德國Hansgrohe及Duravit衛浴，木製鏡櫃附設USB插頭，實用與美觀並重。

另外27樓B室，實用面積358平方呎。大廳格局方正寬敞，擁有約3.5米特高樓底，空間感十足。室內以特色牆紙點綴，配合天花訂製鏡面儲物櫃，大增收納量。單位外接三合一露台，內建隱藏式晾衣架及置物架，眺望市區繁華景致。兩間睡房同樣四正，藉玻璃幕牆將日光引入室內。

⇊直擊27樓B室兩房⇊

兩房27樓D室

最後27樓D室，實用面積377平方呎。客飯廳盡享約3.5米特高樓底，空間感極致開揚。室內綴以特色牆紙，天花配備度身訂製鏡面儲物櫃擴闊收納。露台採三合一設計，內置隱藏式晾衣架及置物架，外望開揚市景與海景。兩間睡房同樣方正，藉玻璃幕牆大舉引入自然光。

廚房薈萃歐洲頂級家電，包括德國西門子、意大利Mia Cucina及法國Rosières。衛浴間採用Hansgrohe與Duravit設備，木製鏡櫃特設USB插槽，兼具美感與實用。

保安及智能配套方面，大門裝設Samsung智能門鎖，大堂備有視像對講機(Video Door Phone)核實訪客。住戶更可隨時透過專屬手機App預約會所設施或開啟信箱，盡享便利生活。