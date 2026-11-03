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出版：2026-Nov-03 17:41
更新：2026-Nov-03 17:41

逸里1號示範單位 | 兩房現樓享開揚海景 3.5米特高樓底配雙會所（多圖有片） | 旺角新盤

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逸里1號美工圖

逸里1號示範單位 | 兩房現樓享開揚海景 3.5米特高樓底配雙會所（多圖有片） | 旺角新盤

恒基地產(012)旗下大角咀重建項目「利奧坊」系列第6期、位於旺角萬安街18號「逸里1號」開放三個現樓兩房無改動示範單位。

其中27樓A室，實用面積393方呎，客飯廳採長型開則，間隔方正，層高約3.5米，空間感十足。室內採用特色牆紙，天花設訂製鏡面儲物櫃增加收納。

客飯廳外連三合一露台，配備隱藏式晾衣架及置物架，外望開揚城市景致及海景。兩間睡房間隔方正，玻璃幕牆有效將自然光引入室內。

廚房精選德國西門子、意大利Mia Cucina及法國Rosières等歐洲名牌家電。浴室配備德國Hansgrohe及Duravit設備，木製鏡櫃備有USB插槽。大門採用Samsung智能門鎖，住戶可透過專屬手機App預訂會所設施及開啟信箱，盡享便捷生活。

⇊直擊27樓A室兩房⇊

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兩房27樓B室

另外27樓B室，實用面積358平方呎。大廳格局方正寬敞，擁有約3.5米特高樓底，空間感十足。室內以特色牆紙點綴，配合天花訂製鏡面儲物櫃，大增收納量。單位外接三合一露台，內建隱藏式晾衣架及置物架，眺望市區繁華景致。兩間睡房同樣四正，藉玻璃幕牆將日光引入室內。

廚房配置德國西門子、意大利Mia Cucina及法國Rosières等歐陸名牌家電。浴室引入德國Hansgrohe及Duravit衛浴，木製鏡櫃附設USB插頭，實用與美觀並重。

智能生活方面，大門裝配Samsung智能門鎖，大堂備有視像對講機（Video Door Phone）供辨認訪客。住戶亦可利用專屬手機App預約會所及開啟信箱，出入更感便捷。

⇊直擊27樓B室兩房⇊

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兩房27樓D室

最後27樓D室，實用面積377平方呎。客飯廳盡享約3.5米特高樓底，空間感極致開揚。室內綴以特色牆紙，天花配備度身訂製鏡面儲物櫃擴闊收納。露台採三合一設計，內置隱藏式晾衣架及置物架，外望開揚市景與海景。兩間睡房同樣方正，藉玻璃幕牆大舉引入自然光。

廚房薈萃歐洲頂級家電，包括德國西門子、意大利Mia Cucina及法國Rosières。衛浴間採用Hansgrohe與Duravit設備，木製鏡櫃特設USB插槽，兼具美感與實用。

保安及智能配套方面，大門裝設Samsung智能門鎖，大堂備有視像對講機(Video Door Phone)核實訪客。住戶更可隨時透過專屬手機App預約會所設施或開啟信箱，盡享便利生活。

⇊直擊27樓D室兩房⇊

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會所佔地2.7萬呎 提供逾25項多元設施

「逸里1號」及「利奧坊」第7期各自設有專屬會所與藝術園林，雙方住戶可共享使用，兩個會所「Upper Lab 1」及「Upper Lab 2」合共約27,000方呎，提供逾25項多元設施。

「Upper Lab 1」以「Chill系樂活」為設計主題，完美糅合咖啡、音樂與社交元素，將品味與享樂集於一身，設有沉浸式咖啡空間、專屬音響房、健身室等。

「Upper Lab 2」以「森系慢活」為設計主題，構築沉浸式藝綠空間，營造回歸自然、療癒身心的氛圍。

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「逸里1號」由1座物業組成，提供126伙，戶型涵蓋1房至2房，包括6伙平台特色戶，實用面積由236至393方呎；當中主打2房戶，合共80伙，佔總數逾六成，最快本周末進行推售，現正收票。

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