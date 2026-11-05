上環皇后大道西全幢商住物業連租約出售 意向價約7200萬｜工商市況

上環皇后大道西20至22號全幢商住物業，以現狀連同現有租約出售，意向價約7,200萬元。(第一太平戴維斯提供)

物業為1幢6層高商住大廈，地下為商舖、一樓為寫字樓、二樓至五樓為住宅單位。當中，地下商舖及一樓寫字樓建築面積各約1,260平方呎；住宅部分每層實用面積約864方呎。物業另設獨立樓梯及天台。現時地舖由知名餐飲品牌承租，而住宅部分則由服務式公寓營運商整體承租，租務基礎穩固，為買家提供穩定而持續的租金收入。

國際房地產顧問第一太平戴維斯(香港)獲委任為獨家代理出售上環皇后大道西20至22號，物業總建築面積約6,920方呎，地盤面積約1,260方呎，以現狀連同現有租約出售，意向價約7,200萬元。

物業位處港島核心傳統商業及住宅區，地理位置優越，坐落於上環與西營盤兩大港鐵站之間，步行約6分鐘即可到達。項目亦鄰近中環核心商業區，同時距離香港大學約15分鐘車程，可受惠於區內專業人士及學生住宿需求。區內交通網絡完善，零售、餐飲及生活配套一應俱全。

物業屬市場罕有 999 年地契資產

第一太平戴維斯投資部資深助理董事馮偉全表示，是次出售物業意向價約7,200萬元。項目現有地舖及住宅部分均已出租，預計每月租金收入合共約27萬元，可為買家帶來即時及穩定的現金流回報。更值得留意的是，物業屬市場罕有的999年地契資產，持有價值顯著，極具保值及長線投資優勢。