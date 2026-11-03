33清水灣獲利嘉閣設按揭優惠 快閃特優先P後H及H按特高現金回贈2.5%｜牛池灣新盤

九龍建業(034)旗下位於牛池灣清水灣道項目「33清水灣」第1期居高臨下且無縫連接港鐵彩虹站，優越地理位置及配套備受市場矚目。為配合項目推售，利嘉閣地產連同利嘉閣按揭代理為利嘉閣客戶呈獻「33不盡」置業按揭專案，助買家靈活安排置業資金。
利嘉閣地產新東九龍豪宅高級首席營業董事歐偉倫稱，「33清水灣」設有大型專屬住客會所及綠化空間，提供多元化休閒及康樂設施，適合換樓客及追求優質生活的中產家庭。項目兼具自用及長線投資吸引力，九龍東及周邊地區的租務需求亦有助支持其出租潛力，預料可吸引自用買家及長線投資者垂青。
利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣表示，為協助買家靈活安排置業資金，利嘉閣按揭代理特意為該盤買家傾力呈獻「33不盡」置業按揭專案，集合多項特惠按揭條款，提供「快閃特優先P後H」及「H按特高現金回贈2.5%」兩大低息方案，助買家輕鬆上車、靈活理財。
黃詠欣指出，是次「33不盡」專案中的「H按特高現金回贈2.5%」，全期按息低至H加1.30厘，封頂利率低至3.25厘(上限P減2厘，以 P=5.25厘計算)，並提供高達2.5%的特高現金回贈。計劃更附送高息存款戶口(Mortgage-Link)，可將備用資金存入戶口，享有與按揭利率相同的特高存息，以此抵銷按揭利息開支，極適合希望對抗加息風險及獲取資金彈性的買家。
針對追求早期供款穩定及極致低息負擔的買家，則可選擇「快閃特優先P後H專案」，首2年或3年期優惠利率低至P減2.32厘(以現時P=5厘計算)，實際按息僅2.68厘，其後期數按息低至H加1.3厘或P減1.75厘，現金回贈高達 1.2%。
「33清水灣」設有5座住宅大樓，合共將提供超過2,000伙。當中第1期設361伙，單位實用面積介乎470至2,361方呎，戶型涵蓋兩房(連儲物房)至四房單位，以兩房及三房間隔為主。今期設有61個住戶車位，預計關鍵日期為2027年12月11日。