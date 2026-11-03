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地產
出版：2026-Nov-03 18:05
更新：2026-Nov-03 18:05

33清水灣獲利嘉閣設按揭優惠 快閃特優先P後H及H按特高現金回贈2.5%｜牛池灣新盤

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利嘉閣地產新東九龍豪宅高級首席營業董事歐偉倫(右二)連同利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣(左三)、利嘉閣地產中九龍高級分區董事莊鎔溶(左二)與發展商代表，包括九龍建業市務及銷售部助理總經理陳淑芳(右三)、九龍建業市務及銷售部經理方梓彥(右一)及九龍建業市務及銷售部助理經理劉倬江(左一)合照。

九龍建業(034)旗下位於牛池灣清水灣道項目「33清水灣」第1期居高臨下且無縫連接港鐵彩虹站，優越地理位置及配套備受市場矚目。為配合項目推售，利嘉閣地產連同利嘉閣按揭代理為利嘉閣客戶呈獻「33不盡」置業按揭專案，助買家靈活安排置業資金。

利嘉閣地產新東九龍豪宅高級首席營業董事歐偉倫稱，「33清水灣」設有大型專屬住客會所及綠化空間，提供多元化休閒及康樂設施，適合換樓客及追求優質生活的中產家庭。項目兼具自用及長線投資吸引力，九龍東及周邊地區的租務需求亦有助支持其出租潛力，預料可吸引自用買家及長線投資者垂青。

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣表示，為協助買家靈活安排置業資金，利嘉閣按揭代理特意為該盤買家傾力呈獻「33不盡」置業按揭專案，集合多項特惠按揭條款，提供「快閃特優先PH」及「H按特高現金回贈2.5%」兩大低息方案，助買家輕鬆上車、靈活理財。

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黃詠欣指出，是次「33不盡」專案中的「H按特高現金回贈2.5%」，全期按息低至H1.30厘，封頂利率低至3.25(上限P2厘，以 P=5.25厘計算)，並提供高達2.5%的特高現金回贈。計劃更附送高息存款戶口(Mortgage-Link)，可將備用資金存入戶口，享有與按揭利率相同的特高存息，以此抵銷按揭利息開支，極適合希望對抗加息風險及獲取資金彈性的買家。

針對追求早期供款穩定及極致低息負擔的買家，則可選擇「快閃特優先PH專案」，首2年或3年期優惠利率低至P2.32(以現時P=5厘計算)，實際按息僅2.68厘，其後期數按息低至H1.3厘或P1.75厘，現金回贈高達 1.2%

33清水灣」設有5座住宅大樓，合共將提供超過2,000伙。當中第1期設361伙，單位實用面積介乎4702,361方呎，戶型涵蓋兩房(連儲物房)至四房單位，以兩房及三房間隔為主。今期設有61個住戶車位，預計關鍵日期為20271211日。

即睇牛池灣33清水灣最新資訊 (House730)

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