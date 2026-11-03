雅盈峰示範單位 | 2523呎四房套 融入André Fu低調奢華美學 (多圖有片) | 中環豪宅

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)合作發展的中環半山己連拿利全新豪宅「雅盈峰」最新開放CENTRAL SUMMIT天際特色戶示範單位，為全港首個為三房或以上單位引入 SANSBRIDLE全開放式趟摺門設計的住宅項目，單位由室內建築師André Fu親自設計。

31樓A室天際特色戶 逾13米寬廳盡覽雙公園

是次開放的31樓A室屬「鳳凰樓層」特色戶，實用面積2,523平方呎，採四房四套間隔。客飯廳長逾13米，層高達3.5米，外連258平方呎私人平台，並配備全開放式趟折門連接，靈活將露台景致引入室內。單位坐向東南，享有中環、金鐘、香港動植物公園及香港公園雙公園，以及禮賓府一帶的開揚景致。廳堂巧妙劃分茶座、休閒區及10人餐桌等多功能區，並特設酒吧區。