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出版：2026-Nov-03 19:02
更新：2026-Nov-03 19:02

雅盈峰示範單位 | 2523呎四房套 融入André Fu低調奢華美學 (多圖有片) | 中環豪宅

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雅盈峰美工圖

雅盈峰示範單位 | 2523呎四房套 融入André Fu低調奢華美學 (多圖有片) | 中環豪宅

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)合作發展的中環半山己連拿利全新豪宅「雅盈峰」最新開放CENTRAL SUMMIT天際特色戶示範單位，為全港首個為三房或以上單位引入 SANSBRIDLE全開放式趟摺門設計的住宅項目，單位由室內建築師André Fu親自設計。

31樓A室天際特色戶 逾13米寬廳盡覽雙公園

是次開放的31樓A室屬「鳳凰樓層」特色戶，實用面積2,523平方呎，採四房四套間隔。客飯廳長逾13米，層高達3.5米，外連258平方呎私人平台，並配備全開放式趟折門連接，靈活將露台景致引入室內。單位坐向東南，享有中環、金鐘、香港動植物公園及香港公園雙公園，以及禮賓府一帶的開揚景致。廳堂巧妙劃分茶座、休閒區及10人餐桌等多功能區，並特設酒吧區。

頂級名牌薈萃打造廚房空間

中島廚房採用意大利頂級 Molteni&C 櫥櫃，配備一系列 GAGGENAU 家電，包括日式鐵板燒爐、蒸爐及洗碗機等，並設有中島工作台。

雙園景主人套房 智能衛浴體驗

主人套房坐擁雙公園景觀，空間寬敞並備有步入式衣帽間。主人浴室配備CLAYBROOK雙洗手盆及獨立浴缸，引入美國KOHLER智能電子淋浴系統，提供個人化水療體驗；牆身配以德國Aliseo電熱毛巾架。

⇊雅盈峰「CENTRAL SUMMIT」31樓A室⇊

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André Fu匠心打造專屬私人會所

私人會所「CLUB CENTRAL」由國際大師André Fu主理，連同園林面積逾萬平方呎，僅服務全盤99伙。設施包括尊尚禮賓服務的The Lounge、專業侍酒師駐場的The Bar，以及連接戶外庭園的日式茶室。另設半山罕有的約25米戶外泳池，以及24小時開放的健身室及瑜伽室。

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雅盈峰位處中環己連拿利3號，樓高28層，提供99伙，實用面積由約380至2,523平方呎，標準戶型涵蓋1房至4房雙套，主打3房或以上大戶，亦設特色戶。項目現已展開交樓，全盤僅餘最後7伙，發展商預告不排除適時調整價格，呎價有望創新高。

即睇中環雅盈峰最新資訊 (House730)

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