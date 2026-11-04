退休人士FULL PAY買新界樓！業主願減價 三房690萬沽｜二手成交

近日交投氣氛向好，買家入市態度積極，當中上水及屯門均錄得退休人士以「FULL PAY」形式入市個案。
中原地產上水龍豐分行副區域營業經理賴作智表示，粉嶺上水區10月份共錄約71宗買賣，較上月增加超過30%。上水新都廣場最新錄得2座中層F室成交，單位實用面積約559方呎，三房間隔。原叫價約730萬元，買家睇樓後即時還價，業主見買家為退休人士，雙方議價至690萬元沽出，呎價約12,343元。
賴作智透露，新買家為退休人士，早年曾居於上水區，其後搬至外區，感北區環境舒適，適合退休，見單位間隔合用，位置方便，業主亦願調整價錢，決定「FULL PAY」入市自住之用。據了解，原業主於2007年以248萬元購入單位，持貨約19年，現轉售帳面獲利442萬元，單位期內升值近1.8倍。
資料顯示，新都廣場位於上水龍運街8號，1991年入伙，共有3座，提供592個單位。
即睇上水新都廣場放盤 (House730)
退休人士棄租轉買 410萬入市置樂花園
祥益地產執行董事盤嘉茵稱，屯門居屋置樂花園日前錄得一宗區內客「棄租轉買」成交，單位為3座中層E室，實用面積約584方呎。
據了解，新買家為退休人士，原為同屋苑租客，鑑於租金持續高企，加上認為現時樓價仍屬低水，決定棄租轉買自置安樂窩。買家鍾情單位附設企理裝修，同時考慮到繼續留在原區生活，搬遷方便且毋須重新適應社區環境，遂便決定以410萬元(自由市場價)並FULL PAY購入上址作自住之用，呎價約7,021元。
盤嘉茵說，原業主於2015年以約400萬元(自由市場價)購入單位，持貨約11年轉售，帳面賺約10萬元或約2.5%離場。資料顯示，置樂花園位於置樂青海圍18號，1981年入伙，共有8座，提供1,000個單位。