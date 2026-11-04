退休人士FULL PAY買新界樓！業主願減價 三房690萬沽｜二手成交

近日交投氣氛向好，買家入市態度積極，當中上水及屯門均錄得退休人士以「FULL PAY」形式入市個案。

中原地產上水龍豐分行副區域營業經理賴作智表示，粉嶺上水區10月份共錄約71宗買賣，較上月增加超過30%。上水新都廣場最新錄得2座中層F室成交，單位實用面積約559方呎，三房間隔。原叫價約730萬元，買家睇樓後即時還價，業主見買家為退休人士，雙方議價至690萬元沽出，呎價約12,343元。

賴作智透露，新買家為退休人士，早年曾居於上水區，其後搬至外區，感北區環境舒適，適合退休，見單位間隔合用，位置方便，業主亦願調整價錢，決定「FULL PAY」入市自住之用。據了解，原業主於2007年以248萬元購入單位，持貨約19年，現轉售帳面獲利442萬元，單位期內升值近1.8倍。