10月樓宇買賣回落10% 再失六千關 利嘉閣：一手貼市價開售帶動 本月反彈可期｜樓市數據

陳海潮指出，隨著過去一、兩個月，發展商持續以貼市價積極推售新盤，銷情亦十分理想，料大幅推升可落入11月份的一手登記數字。(資料圖片)

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，整體樓宇買賣持續整固，惟跌幅有限，料在發展商貼市開價下，一手可率先帶動大市反彈，二手亦料加快步伐，推動十一月登記量調頭回升。土地註冊處最新數據顯示，2026年10月份全港共錄5,794宗樓宇買賣登記(數字主要反映9月中旬至10月上旬的樓市實際狀況)，較9月份的6,461宗減少10%，近月表現持續反覆，並再次失守六千宗大關，創下近20個月次低水平；至於月內整體物業登記總值也回落9%，錄501.00億元，為近14個月次少。

從住宅物業環節觀察，上月一手私宅買賣登記量趨穩微跌，維持在近千四宗水平，表現相對平穩。總結10月份一手私宅買賣登記共錄得1,383宗，按月微跌4%；而月內買賣登記總值則跌12%，錄得185.65億元。至於10月份一手私宅登記量最多的首三個新盤依次為「叡璟II」(335宗)、「皇璇」(182宗)及「擎海」1期(147宗)。

二手私宅登記連續 3 個月維持三千宗以下徘徊

二手私宅市場方面，買賣登記量仍然相對疲弱，惟跌幅也不大，已連續3個月維持在三千宗以下徘徊，為年內第二低水平。數字顯示，十月份二手私宅買賣登記共錄得2,712宗，按月跌6%，當中不少購買力被一手市場所攤佔；至於月內登記總值相應微降2%，錄235.71億元，同為年內次低水平。