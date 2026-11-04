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出版：2026-Nov-04 14:00
更新：2026-Nov-04 14:00

大角咀富榮花園低層戶居二價460萬賣出 一手業主勁賺2倍｜二手居屋成交

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富榮花園新近錄得一宗居二市場成交，呎價企穩於1.06萬元以上水平。(資料圖片)

大角咀居屋富榮花園新近錄得一宗居二市場成交，呎價企穩於1.06萬元以上水平。世紀21家天下物業富榮花園分行經理黎振傑表示，富榮花園7座低層E室，單位實用面積約431方呎，兩房兩廳間隔，向南望內園景，新近獲居二買家以460萬元(居二市場價)購入，呎價約10,673元。

據了解，原業主為一手業主，早於1998年以154萬元(未補地價)直接向房委會購入樓花單位，持貨約28年轉售，帳面獲利306萬元或約2倍。

資料顯示，富榮花園位於大角咀海庭道16號，1998年入伙，共有18座，提供3,908伙。

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