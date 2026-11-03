瑅海首輪暫收逾8500票 超額逾60倍 恒生銀行推專屬按揭優惠｜紅磡新盤

田兆源(右)表示，瑅海首輪將於周四(5日)下午4時截票。圖左為恒生銀行零售銀行及財富管理存款外匯及抵押貸款業務主管林禧彥。

信和置業(083)、招商局置地(978)及市區重建局合作發展，位於紅磡榮光街新盤「瑅海」將於本周五(6日)展開首輪銷售150伙，信置執行董事田兆源表示，項目市場反應熱烈，截至今晚8時累收逾8,500票，以價單發售138伙計算，超額認購逾60倍；將於周四(5日)下午4時截票。

恒生銀行為項目買家提供多元化按揭方案及專屬按揭優惠，恒生銀行零售銀行及財富管理存款外匯及抵押貸款業務主管林禧彥指，「瑅海」買家只須於今年11月30日前提交申請，並於2027年4月30日或之前提取貸款，即可享用3年定息按揭計劃，息率固定為年利率2.93厘，另額外享高達7,888綠色現金獎賞，豁免首兩年優越理財戶口月費，而按揭計劃最快一個工作天可初步批核。