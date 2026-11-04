涉2千伙 港鐵未來一年推兩住宅項目

樓市氣氛向好，帶動發展商投地取態轉趨積極，近期地價表現理想。港鐵(066)常務總監—物業及國際業務鄧智輝透露，港鐵未來12個月內計劃推出兩個規模較細的純住宅項目招標，分別可提供約1,000伙，希望可迎合不同類型的發展商入標；當中有機會包括位於北部都會區項目，惟強調具體地點選擇會保持彈性。

鄧智輝表示，港鐵會有秩序推出項目招標，強調先與業界做好諮詢工作、觀察市場走勢和需求，以及考慮土地的整合狀況。被問及古洞站最快何時通車，他稱，維持明年通車目標不變，該站亦將為港鐵於本港第100個車站。