涉2千伙 港鐵未來一年推兩住宅項目

樓市氣氛向好，帶動發展商投地取態轉趨積極，近期地價表現理想。港鐵(066)常務總監—物業及國際業務鄧智輝透露，港鐵未來12個月內計劃推出兩個規模較細的純住宅項目招標，分別可提供約1,000伙，希望可迎合不同類型的發展商入標；當中有機會包括位於北部都會區項目，惟強調具體地點選擇會保持彈性。
鄧智輝表示，港鐵會有秩序推出項目招標，強調先與業界做好諮詢工作、觀察市場走勢和需求，以及考慮土地的整合狀況。被問及古洞站最快何時通車，他稱，維持明年通車目標不變，該站亦將為港鐵於本港第100個車站。
商場出租率近100%
鄧智輝認為，本港整體零售市道向好，雖然港鐵商場銷售額仍尚未完全恢復至疫情前水平，惟近年已錄得穩健的高單位數字增長。事實上自疫情過後港鐵商場整體租金平穩上升軌跡，不過坦言「目前仍未完全可實際加租嘅時空」。他稱，目前旗下16個商場出租率近乎100%，而剛過去的周六萬聖節當日商場人流，較去年同期上升約15%。
LOUDER青年館進駐THE SOUTHSIDE
位於港鐵旗下黃竹坑THE SOUTHSIDE商場的「LOUDER青年館」昨日開幕，佔地約1,000多方呎，館內為16個青年創業者的品牌設有專屬展示位，配以品牌故事、創辦歷程及核心理念。鄧智輝說，「LOUDER青年館」並非一個「用嚟賺錢嘅項目」，是幫助青年創業者，故不設底租，只收銷售分成。
港鐵於2022年推出零售品牌LOUDER，為本地青年創業家提供集中及全方位的零售平台，合作品牌數目由最初約70個，增加至現時近350個。現於九龍灣德福廣場、大圍圍方及THE SOUTHSIDE設實體分店，亦會不定時提供港鐵車站商店、其他商場等場地。