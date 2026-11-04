高力宣布內地及香港全新領導層任命 進一步連繫中港及國際市場機遇

多元化專業服務與投資管理公司高力今日(4日)宣布任命鄧懿君(Tammy Tang)為高力中國內地及香港首席執行官，劉振江(CK Lau)為高力中國內地及香港主席，兩項任命將於2027年1月1日起生效。 是次任命反映高力持續致力整合內地及香港業務的優勢，進一步發揮兩地協同效應，更全面支持客戶在本地及國際市場的業務發展。 鄧懿君執掌公司內地業務近十年，帶領團隊協助客戶應對市場變化、深化市場布局，並於全球最具活力的房地產市場之一推動業務持續增長。履任新崗位後，她將全面統籌內地及香港市場的策略發展，協助客戶把握全球市場機遇。

高力亞太區首席執行官John Kenny表示，內地與香港是全球經濟中兩大重要市場，而客戶的業務亦日益橫跨兩地。兩個市場共同構成高力的重要策略平台，讓公司能更全面回應客戶不斷演變的業務需求。鄧懿君是一位經驗豐富且備受肯定的領導者，多年來為高力內地業務的增長及成功發揮重要作用。是次任命將有助我們進一步拓展機遇，為本地企業、國際客戶及全球投資者提供更全面的服務。 鄧懿君指，現今客戶越來越需要能夠跨越不同市場及地域的專業顧問服務。香港作為全球領先的國際商業及金融中心，結合內地龐大的市場規模和發展機遇，令我們更具優勢，能夠為客戶連繫所需的專業知識及市場洞察，協助他們在區內取得成功。期待與團隊攜手合作，為兩地以至其他市場的客戶創造更大價值。」

與此同時，劉振江將轉任高力內地及香港主席。在領導高力香港業務期間，他一直在亞太區其中一個最具活力的市場中發揮重要作用，持續協助客戶加速成功。 劉振江稱，自己對多年來在香港建立的穩健業務基礎及深厚客戶關係感到十分自豪。履任新崗位後，期待繼續為公司的業務增長作出貢獻，並協助客戶把握區內不同市場的發展機遇。 John Kenny表示，是次任命將為我們在亞太區下一階段的增長奠定良好基礎，同時持續為客戶、員工及業務創造價值。