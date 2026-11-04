柏傲莊II四房天台特色戶4300萬標售 呎價逾3.5萬｜大圍新盤

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第2期「柏傲莊II」今日(4日)招標售出第7座(7B)62樓D室，實用面積1,213方呎，附設951方呎天台，採四房一套連儲物房設計，特設廣闊橫廳，享開揚山景，連一個停車位以4,300萬元售出，呎價35,449元。

據了解，買家表示比較各區多個新盤後，最後鍾情項目得天獨厚的地理位置，位處港鐵大圍站上蓋，交通四通八達，設大型商場，市場十分罕有。

發展商表示，「柏傲莊」系列重推以來累計售出415伙，套現逾68億元。