何文田柏德豪廷頂層特色相連戶呎價2.4萬放售 赤柱富豪海灣洋房指引價5388萬｜二手成交

國際房地產顧問第一太平戴維斯住宅代理獲委任為獨家代理公開招標出售一籃子優質住宅單位，包括何文田太子道西377號柏德豪廷25樓C及D室頂層相連單位及赤柱黃麻角道88號富豪海灣B12號洋房。公開招標截止日期為2026年12月8日正午12時。 何文田柏德豪廷 25 樓 C 及 D 室頂層特色相連單位 物業由頂層兩個相連單位組成，總實用面積約1,246方呎，另設約702方呎私人天台，並配備內置樓梯直達天台，為市場罕有的頂層特色大宅。住戶可盡享私密的戶外生活空間，無論舉辦家庭聚會、休閒娛樂，或打造私人空中花園，均游刃有餘。物業指引價為2,998.8萬元(連一個有蓋車位，另可多配兩個車位，每個指引價為200萬元)，實用面積呎價約24,067元，較同區天台特色單位為大幅折讓。

單位享三面單邊優勢，採四房雙套房設計，另設工人房，間隔方正實用，空間感十足，另附設三個私人車位，充分迎合家庭對居住舒適度及便利性的需求。物業坐擁遼闊的獅子山及啟德景觀，視野開揚，融合都市繁華與自然景致，營造寫意恬適的居住環境。 物業位處何文田傳統豪宅核心地段，地理位置優越，鄰近太子道西及亞皆老街兩條主要幹道，距離港鐵宋皇臺站只有20米，往返港九新界均快捷便利。物業位處備受家長青睞的第34小學校網，區內及鄰近地區教育資源豐富，對重視子女教育的家庭買家而言極具吸引力。物業集豪宅地段、校網優勢及特色戶型於一身，為自住及長線投資買家提供優質選擇。

赤柱富豪海灣 B12 號獨立洋房 物業實用面積約2,790方呎，附設特大私人花園、天台及超大露台共約2,000多方呎，提供難得的戶外生活空間，私隱度高，充分體現臨海豪宅的尊貴生活品味。洋房採用現代雅緻的裝修設計，設有獨立客廳、飯廳及家庭廳，兼顧日常家庭生活與宴客需要，空間布局分明而實用。五房三套房的寬敞間隔，另設工人房，加上可停泊兩輛車的私人車庫，為大家庭或追求高質素生活的買家提供理想居所。物業指引價為5,388萬元，呎價約19,312元，比同區樓齡更高的二手海景洋房呎價更為便宜。

項目坐落港島南區傳統豪宅地段，屬低密度洋房社區，背山面海，坐擁開揚海景及翠綠山巒景致，環境清幽恬靜。物業不僅提供寬敞的居住空間，更讓住戶享受遠離繁囂而不失便利的高尚生活體驗。 住戶可尊享完善會所設施及配套，包括室外游泳池、健身室、多用途活動廳、兒童遊樂間及住客專用穿梭專車服務等。物業距離中環、金鐘及銅鑼灣等商業核心區約20至30分鐘車程，同時鄰近多所國際學校及知名學府；前往赤柱廣場及赤柱大街亦僅約5分鐘車程，餐飲、購物及休閒娛樂選擇一應俱全，兼享都會便利與濱海悠閒生活。

第一太平戴維斯住宅銷售部資深董事張作基表示，是次推出招標的兩項住宅物業各具特色，分別為位於何文田傳統豪宅地段的柏德豪廷頂層特色相連單位，以及港島南區低密度豪宅項目富豪海灣的獨立洋房，均屬市場上較為罕有的優質住宅資產。柏德豪廷物業具備頂層連私人天台的特色，兼享第34小學校網優勢，適合重視教育資源的家庭買家；富豪海灣洋房則提供寬敞的居住空間、私人花園及天台，並享有優美海景及完善會所設施，充分展現南區豪宅的獨特魅力。近期高端住宅市場氣氛持續改善，優質及具特色的大宅物業尤其受到本地高資產家庭及長線投資者關注。是次兩項物業在地段、景觀、戶型設計及配套方面均各具優勢。