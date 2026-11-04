嘉湖山莊短炒失利！連裝修三房483萬成交 2年微蝕離場｜藍籌屋苑

中原地產天水圍嘉湖分行B組副分區營業經理何家樂表示，市場氣氛暢旺，不少買家加快入市。藍籌屋苑天水圍嘉湖山莊最新錄得5期麗湖居10座高層C室成交，單位實用面積約546方呎，三房間隔，附帶裝修，吸引區內用家即睇即買，還價後以483萬元承接，呎價約8,846元。

何家樂指，原業主於2024年以488萬元購入單位，持貨約2年轉售，帳面微蝕5萬元或約1%離場。