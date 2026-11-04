嘉湖山莊短炒失利！連裝修三房483萬成交 2年微蝕離場｜藍籌屋苑

中原地產天水圍嘉湖分行B組副分區營業經理何家樂表示，市場氣氛暢旺，不少買家加快入市。藍籌屋苑天水圍嘉湖山莊最新錄得5期麗湖居10座高層C室成交，單位實用面積約546方呎，三房間隔，附帶裝修，吸引區內用家即睇即買，還價後以483萬元承接，呎價約8,846元。
何家樂指，原業主於2024年以488萬元購入單位，持貨約2年轉售，帳面微蝕5萬元或約1%離場。
即睇天水圍嘉湖山莊放盤 (House730)
YOHO WEST PARKSIDE三房1年升值14%
同區入伙盤YOHO WEST錄得同屋苑租客入市個案，利嘉閣地產NOVO LAND分行高級聯席董事林英傑指出，旗下團隊剛促成YOHO WEST PARKSIDE第1A座高層A8室成交，單位實用面積約547方呎，採三房兩廁間隔，外望市景。
林英傑透露，新買家原租住同屋苑，對屋苑環境及設施相當滿意，遂趁近期樓價平穩，決定「租轉買」，並透過利嘉閣真盤源平台精準尋覓目標放盤。客人實地參觀後，對單位採光及開則相當滿意，考量到開價合理且各項條件均完美匹配自用期許，即決定以705萬元承接，呎價約12,888元。
據悉，原業主於2025年以約617.31萬元一手購入單位，持貨約1年轉手，帳面賺約87.69萬元，物業期內升值約14.2%。