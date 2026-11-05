「3字頭」買居屋！白居二客睇足一年落戶天水圍 綠表客即睇即購東涌三房｜二手成交

天水圍居屋天富苑憑藉鄰近輕鐵站、周邊民生配套齊備，持續吸引廣大白居二買家關注。利嘉閣地產天水圍-天盛分行高級聯席董事黃肇雯表示，旗下團隊最新促成天富苑J座高層7室成交，單位實用面積約506方呎，採兩房間隔，外望優雅園景。

黃肇雯透露，新買家為白居二中籤者，在居屋市場展開長達一年的睇樓之旅，仔細比對各區交通及配套。客人早前透過利嘉閣真盤源平台獲代理安排實地參觀上址，心儀單位位處高層、視野開揚，且間隔與景觀完全符合心意；眼見放盤優質且做價合理，隨即決定洽商議購。單位原開價400萬元(未補地價)放售，議價後減價30萬元，以370萬元(未補地價)沽出，呎價約7,312元。