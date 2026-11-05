「3字頭」買居屋！白居二客睇足一年落戶天水圍 綠表客即睇即購東涌三房｜二手成交

天水圍居屋天富苑憑藉鄰近輕鐵站、周邊民生配套齊備，持續吸引廣大白居二買家關注。利嘉閣地產天水圍-天盛分行高級聯席董事黃肇雯表示，旗下團隊最新促成天富苑J座高層7室成交，單位實用面積約506方呎，採兩房間隔，外望優雅園景。
黃肇雯透露，新買家為白居二中籤者，在居屋市場展開長達一年的睇樓之旅，仔細比對各區交通及配套。客人早前透過利嘉閣真盤源平台獲代理安排實地參觀上址，心儀單位位處高層、視野開揚，且間隔與景觀完全符合心意；眼見放盤優質且做價合理，隨即決定洽商議購。單位原開價400萬元(未補地價)放售，議價後減價30萬元，以370萬元(未補地價)沽出，呎價約7,312元。
據悉，原業主於2007年以約71.08萬元(未補地價)購入單位，持貨約19年轉手，帳面獲利約298.92萬元，物業期內升值約4.2倍。資料顯示，天富苑位於天水圍天秀路15號，2003年入伙，共有16座，提供5,120個單位。
即睇天水圍天富苑放盤 (House730)
外區綠表客購東涌裕東苑三房
利嘉閣地產東涌區高級聯席董事劉景駿指出，旗下團隊剛促成東涌居屋裕東苑B座低層11室成交，單位實用面積約601方呎，屬三房間隔。
劉景駿透露，新買家為外區綠表客，此前已於區內尋覓合適放盤長達半年，早前經利嘉閣真盤源平台精準鎖定上述罕有大戶放盤。買家實地參觀後，對單位寬敞的開則大為讚賞；鑑於屋苑樓齡新且盤源難得，遂決定「即睇即還價」，最終順利以綠表價399萬元成交，呎價約6,639元。
據了解，原業主於1997年以約79.67萬元(未補地價)購入單位，持貨約29年轉手，帳面賺319.33萬元，物業期內升值約4倍。資料顯示，裕東苑位於東涌市中心達東路33號，1997年入伙，共有5座，提供2,640個單位。