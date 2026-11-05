金融業人士來港工作租西半山The Richmond一房 呎租83元｜二手樓租賃

中原地產西半山巴丙頓道分行高級資深分區營業經理黃雪飛表示，分行最新促成西半山The Richmond中層D室租賃成交，單位實用面積約282方呎，屬一房間隔，望城市景，以2.35萬元租出，呎租約83.3元。

黃雪飛透露，新租客為金融業人士，獲公司委派來港工作，心儀上址鄰近公司且樓齡新，參觀後即決定承租上址。據了解，上址業主於2020年以867萬元購入單位，現享近3.3厘租金回報。

資料顯示，The Richmond位於西半山羅便臣道62C號，2021年入伙，屬單幢式物業，提供90個單位。