第三季居二成交見近11季次低 利嘉閣：居屋2025正火熱揀樓 購買力回流需時｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，今年第三季整體樓市進入整固期，交投量趁暑假期間調整；加上市場觀望9月中旬《施政報告》會否重推租置計劃，所以7月、8月、9月，連帶第三季的未補價居屋買賣呈現「縮水」。據香港房屋委員會及房屋署網頁最新數據，今年第三季全港錄585宗居屋第二市場買賣個案(按簽署臨時買賣合約的成交為準)，較今年次季的768宗按季大減24%，成交量創近11季次低；至於上季未補價物業成交總值約24.93億元，較前季的33.43億元同步大跌25%，成交總值創近6季次低。

售價方面，本年第三季每宗居屋第二市場買賣平均作價約426.2萬元，相比第二季的435.3萬元低約2.1%，但仍為近12季次高；若然按月比較，今年9月的居二均價約為437.4萬元，更創近36個月次高紀錄。居二均價在去年整固後，連續3季穩站400萬元之上，緊貼大市樓價走勢。

東旭苑高層戶 775 萬沽 上季售價最高

上季居屋第二市場仍不乏矚目成交個案，當中成交價最高的為筲箕灣東旭苑一個未補地價的高層單位，實用面積約650方呎，以775萬元易手，折合平均實用呎價約11,923元。若用實用呎價計算，則為啟德啟朗苑的一個中層單位最高，該單位實用面積約471方呎，以678萬元沽出，折合平均實用呎價高達14,395元。

按物業價值劃分(見表一)，第三季全數6個組別交投量按季錄得下跌，其中價值600萬元以上組別交投跌幅最為明顯，季內共錄得45宗買賣，較次季的72宗少38%；至於最活躍的交投組別則為價值400至500萬元以內的居二單位，第三季共錄得193宗成交，較前季少24%。若按屋苑劃分(見表二)，十大活躍屋苑中僅有3個屋苑錄得下跌、5個屋苑錄按季上升；當中以將軍澳廣明苑交投跌幅最多，上季共錄9宗買賣，按季減50%，該屋苑成交總值亦同步減少約51%至4,073.0萬元。至於粉嶺山麗苑則以16宗買賣成為十大榜首，惟按季少24%，成交總值涉資約4,034.8萬元，按季跌34%。