320米杭州第一高樓！雲門中心來港推售 首批10伙148萬人民幣入場｜內地樓市

鵬瑞利集團杭州雲門中心營銷總監羅妲表示，該10伙贈送全屋家電及家具，當中4伙建築面積約52至53方米(約562至572方呎)的單位，層高約4.195米，可享「一口價」148萬元人民幣優惠；另外6伙約65至148方米(約702至1,596方呎)單位，層高約3.45米，折扣低至九二折，折實價約158萬元人民幣起。單位提供奢華空間，採用全幕牆落地玻璃窗設計，可俯瞰30公頃(42個球場大小)雲門公園與城市天際線美景。

由新加坡知名企業鵬瑞利集團(Perennial Holdings)策劃發展，坐落於餘杭區高鐵杭州西站的「雲門中心」，為區內近年地標級大型TOD(交通導向型開發)綜合項目。發展商與中原海外合作，推出10伙精選奢華商務公寓供港人選購，可享「一口價」148萬元人民幣優惠。

羅妲指，整個「雲門中心」由4座213至320米摩天塔樓及80米高的「雲門」組成，將引入新加坡「讚美廣場」(Chijmes)品牌，打造約13萬方米高端商場、凱悅酒店集團品牌五星級酒店及另一超五星級酒店品牌、超甲級寫字樓、空中觀景台「雲門之眼」及精品商務式公寓等。其中，高度達320米的A座塔樓被命名為「金手指」，為目前杭州第一高樓，由曾操刀杜拜哈利法塔的美國SOM建築師事務所設計，其塔冠觀景台部分被稱為「雲門之眼」，為杭州新晉城市地標，媲美香港九龍站上蓋綜合發展項目。項目正在銷售中，預計2028年進行交付。她透露，項目現已售出超過100伙，明年計劃推出位於高層、面積介乎300至559方米(約3,229至6,017方呎)單位應市。

交通方面，住戶及商戶無需走出戶外，即可經由複合交通樞紐與地下、空中連廊無縫連接高鐵杭州西站、地鐵3號線及19 號線(機場快線)，直達杭州蕭山國際機場，體驗極致便利的現代都市生活，而香港西九龍高鐵站每天均有班次直達杭州西站，實現港杭同城化的半日生活與商務圈。

她續指，鵬瑞利集團地產業務覆蓋中國、新加坡、馬來西亞和印尼，目前在國內擁有7個大型TOD項目，分佈天津、成都、西安、廣州、重慶等核心城市。