受惠北都發展加持 上水新盤「雲向」 盡覽高球場翠綠景致

北部都會區發展持續推進，帶動區內住宅項目的升值潛力。其中永泰地產(369)旗下上水新盤「雲向」，坐落粉錦公路一帶，鄰近上水站及粉嶺高爾夫球場，兼具自然景觀與交通優勢，備受市場關注。
「雲向」共提供765伙，涵蓋開放式、一房及兩房戶型，另設4伙頂層特色戶，實用面積約196至868平方呎，其中以一房單位佔近6成。項目交通便利，住戶步行前往港鐵上水站僅約8至10分鐘，一線貫通港島核心商業區，而配合下年北環綫古洞站通車後，將進一步完善區內鐵路網絡，往返跨境口岸更加方便。
備註：「中原地圖一手窗景」利用虛擬實景技術模擬窗外景觀，並非現場拍攝的實景照片，僅作估計參考用途。
主打兩房戶 會所延伸綠意生活
「雲向」最大亮點之一為前臨粉嶺高爾夫球場，部分兩房單位享有遼闊翠綠高球場景致，視野開揚，部分中高層單位更可遠眺周邊山巒及天際線，環境清幽。以項目樓王之一的36樓A1室為例，實用面積451平方呎，採兩房連儲物室間隔，廳房同向，可享開揚高球場景致。此外，項目會所園林「ECO GARDEN」以親近大自然為設計概念，採階梯式設計，住戶可於不同高度欣賞綠化景觀。其面積近2.8萬平方呎，提供逾20項設施，包括近50米長園林泳池、池畔燒烤區、健身室及戶外遊樂場等，延續綠意，打造度假式生活體驗。