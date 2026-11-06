受惠北都發展加持 上水新盤「雲向」 盡覽高球場翠綠景致

北部都會區發展持續推進，帶動區內住宅項目的升值潛力。其中永泰地產(369)旗下上水新盤「雲向」，坐落粉錦公路一帶，鄰近上水站及粉嶺高爾夫球場，兼具自然景觀與交通優勢，備受市場關注。

「雲向」共提供765伙，涵蓋開放式、一房及兩房戶型，另設4伙頂層特色戶，實用面積約196至868平方呎，其中以一房單位佔近6成。項目交通便利，住戶步行前往港鐵上水站僅約8至10分鐘，一線貫通港島核心商業區，而配合下年北環綫古洞站通車後，將進一步完善區內鐵路網絡，往返跨境口岸更加方便。