會德豐首10個月銷售金額302億創高峰 3盤齊加推 下周同步開賣193伙｜新盤市況

會德豐地產今年至11月4日累售2,527伙，連同車位，總銷售金額達302億元，超越去年全年265億元銷售金額及2,307伙累售成績。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，旗下多個優質項目成交熾熱，表現令人鼓舞。
有見項目持續獲市場支持，同步公布3個項目的最新價單及銷售安排，包括黃竹坑港島南岸「DEEP WATER SOUTH」、啟德「MIAMI QUAY」及古洞北「PARK SILICON」，以配合市場需求。
DEEP WATER SOUTH第6A期下周一發售96伙
其中會德豐與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸6期「DEEP WATER SOUTH」全新價單包括第6A期MONT BLUE壓軸一批兩房一套(梗廚)單位，間隔方正實用，享內園景致，同時推出全新一批一房單位，可遠眺香港仔避風塘開揚景致，為追求生活品味的自住客及投資者提供多元選擇。
黃光耀指，全新4號涉及47伙，包括21伙一房及26個兩房，實用面積介乎334至561方呎。扣除最高13%折扣優惠後，單位折實售價由895.9萬至1,854.4萬元，折實呎價介乎26,823元至33,055元，折實平均呎價30,330元。
項目同步上載銷售安排第5號，涉及96伙，包括44伙一房、33伙兩房及19伙三房，將於下周一(9日)起發售。
MIAMI QUAY II加推 折實平均呎價23479元
會德豐與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA現樓新盤「MIAMI QUAY II」加推全新價單2號，包括開放式單位及一房(開放式廚房)單位。間隔實用，部分單位可享開揚海景或內園景致，勢必吸引年輕家庭、及投資者追捧。
2號價單共73伙，包括9伙開放式及64伙一房，單位實用面積介乎251至334方呎。扣除最高12%折扣優惠後，單位折實售價由621.9萬至841.8萬元，折實呎價介乎20,015元至25,665元，折實平均呎價23,479元。
項目上載銷售安排第7號共30伙，涉及5伙開放式、16伙一房及9伙兩房，將於下周一起發售。
PARK SILICON二期加推 折實平均呎價17644元
會德豐旗下古洞北新盤「PARK SILICON」第2期PALO SPRINGS今日加推3號價單，涵蓋備受歡迎的一房單位及可享開揚翠綠山景兩房梗廚單位，回應市場對不同戶型之需求。
黃光耀稱，該盤3號價單共33伙，包括23伙一房及10伙兩房，單位實用面積介乎318至494方呎。扣除最高15%折扣優惠後，折實售價由540.1萬至879.9萬元，折實呎價介乎16,984元至18,485元，折實平均呎價17,644元。
項目上載銷售安排3號，涉及67伙，包括24伙一房、35伙兩及8伙三房，將於下周一發售。
黃光耀表示，展望將來，集團將乘勝追擊，把握啟德PARK PENINSULA系列暢旺氣勢，積極籌備並有望於第四季推出壓軸之作「DOUBLE COAST II」、山頂種植道1號洋房項目及九龍塘龍庭里「The Monet」超級豪宅項目。集團同時積極籌備九龍灣九龍貨倉大型重建項目及西營盤朝光街項目，持續為市場帶來優質住宅供應。