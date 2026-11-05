會德豐首10個月銷售金額302億創高峰 3盤齊加推 下周同步開賣193伙｜新盤市況

會德豐地產今年至11月4日累售2,527伙，連同車位，總銷售金額達302億元，超越去年全年265億元銷售金額及2,307伙累售成績。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，旗下多個優質項目成交熾熱，表現令人鼓舞。 有見項目持續獲市場支持，同步公布3個項目的最新價單及銷售安排，包括黃竹坑港島南岸「DEEP WATER SOUTH」、啟德「MIAMI QUAY」及古洞北「PARK SILICON」，以配合市場需求。

DEEP WATER SOUTH 第 6A 期下周一發售 96 伙 其中會德豐與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸6期「DEEP WATER SOUTH」全新價單包括第6A期MONT BLUE壓軸一批兩房一套(梗廚)單位，間隔方正實用，享內園景致，同時推出全新一批一房單位，可遠眺香港仔避風塘開揚景致，為追求生活品味的自住客及投資者提供多元選擇。 黃光耀指，全新4號涉及47伙，包括21伙一房及26個兩房，實用面積介乎334至561方呎。扣除最高13%折扣優惠後，單位折實售價由895.9萬至1,854.4萬元，折實呎價介乎26,823元至33,055元，折實平均呎價30,330元。

項目同步上載銷售安排第5號，涉及96伙，包括44伙一房、33伙兩房及19伙三房，將於下周一(9日)起發售。 MIAMI QUAY II 加推 折實平均呎價 23479 元 會德豐與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA現樓新盤「MIAMI QUAY II」加推全新價單2號，包括開放式單位及一房(開放式廚房)單位。間隔實用，部分單位可享開揚海景或內園景致，勢必吸引年輕家庭、及投資者追捧。 2號價單共73伙，包括9伙開放式及64伙一房，單位實用面積介乎251至334方呎。扣除最高12%折扣優惠後，單位折實售價由621.9萬至841.8萬元，折實呎價介乎20,015元至25,665元，折實平均呎價23,479元。

項目上載銷售安排第7號共30伙，涉及5伙開放式、16伙一房及9伙兩房，將於下周一起發售。

PARK SILICON 二期加推 折實平均呎價 17644 元 會德豐旗下古洞北新盤「PARK SILICON」第2期PALO SPRINGS今日加推3號價單，涵蓋備受歡迎的一房單位及可享開揚翠綠山景兩房梗廚單位，回應市場對不同戶型之需求。 黃光耀稱，該盤3號價單共33伙，包括23伙一房及10伙兩房，單位實用面積介乎318至494方呎。扣除最高15%折扣優惠後，折實售價由540.1萬至879.9萬元，折實呎價介乎16,984元至18,485元，折實平均呎價17,644元。 項目上載銷售安排3號，涉及67伙，包括24伙一房、35伙兩及8伙三房，將於下周一發售。