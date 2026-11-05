利嘉閣舉辦「公司股份轉讓及大額成交」法律專題講座 逾百名前線代理參與

利嘉閣地產地產日前舉辦「公司股份轉讓及大額成交須知」專題講座，公司培訓及發展部聯席董事黃頌雅(前排左六)與主講嘉賓資深事務律師洪俊良(Mr. Ray HUNG)(前排右五)及一眾利嘉閣同事合照。

利嘉閣地產一直以提供高水準專業服務為宗旨，深受客戶信賴與支持。公司向來亦重視員工的在職培訓，經常邀請不同界別專業人士，為前線同事提供豐富且實用的資訊。公司日前特別舉辦「公司股份轉讓及大額成交須知」專題講座，由精於樓宇買賣的資深事務律師洪俊良先生(Mr. Ray HUNG)擔任主講嘉賓，吸引逾百名前線同事踴躍參加。講座期間，洪律師透過實戰個案，專業剖析案例及法規，同事們都家專心聆聽、積極發問，更與洪律師作出深入交流互動，獲益良多。

利嘉閣地產培訓及發展部聯席董事黃頌雅表示，近年樓市交投活躍，其中逾億元大額成交愈見頻繁，公司希望前線同事除了掌握買賣物業相關的專業知識，更要深化嚴謹的合規意識，為客戶提供更安心、更專業及更到位的服務。透過是次法律專題講座，洪律師將相關的法律知識與實例結合，深入剖析公司股份轉讓買賣物業的流程、大額成交的關鍵程序、常見陷阱，以及特別需要注意的事項等，藉此提升利嘉閣前線同事處理高端及複雜交易的專業水平。