機管局SKYTOPIA│利嘉閣劉俊傑：機場城市戰略地位躍升 助東涌物業展現價值

機管局於「超級樞紐博覽會」正式宣佈推出「SKYTOPIA」大型計劃，全面推動機場由傳統交通樞紐升格為集休閒、娛樂與商業於一身的「機場城市」。利嘉閣地產東涌區高級營業董事劉俊傑指出，隨着 SKYTOPIA 各項水上核心項目落成、自動駕駛系統極速連通東涌，並協同亞博館二期等重磅基建陸續到位，東涌的戰略地位進一步提升，有助突顯出區內物業的優勢，展現其應有價值。

SKYTOPIA 計劃涵蓋 200 公頃環繞園區的水域，亮點包括設有 500 個泊位的遊艇港灣，其中半數可停泊超級遊艇，並完美配合擴建後承載力倍增的香港商用航空中心，首創「搭飛機抵港、駕遊艇出海」的海空聯合觀光模式。此外，項目亦規劃了海灣度假酒店、水上休閒活動區，而專屬藝術儲存設施與亞博館二期亦將相繼落成面世。