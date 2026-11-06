大馬MM2H 狂吸171億 兩岸三地霸佔三甲

馬來西亞「第二家園」(MM2H)計劃過去一直是港人及內地人的退休移居熱點。近年，中國針對境外投資的審查亦愈趨嚴格，然而，這並未阻擋內地人的移居步伐，內地客目前佔據MM2H申請量的一半，其房地產投資額更高達8.35億令吉(約16.2億港元)。 撰文：全球樓行 狂吸171億 內地客佔一半 大馬旅遊、藝術及文化部副部長趙俊文(Chiew Choon Man)日前表示，在2024年10月1日至2026年8月31日期間，MM2H計劃共接獲7,650宗新申請。這些申請涵蓋鉑金、黃金、白銀及經濟特區/金融特區(SEZ/SFZ)四個聯邦類別，而沙巴和砂拉越則設有各自獨立要求的MM2H計劃。

趙俊文表示，這批新申請為大馬帶來88.5億令吉(約171億港元)的經濟價值。當中超過50億令吉(約97億港元)來自房地產交易，而存放於大馬銀行的定期存款亦高達38.2億令吉(約74億港元)。不過，當中並無交代這50億令吉背後涉及多少宗物業交易資料，亦無說明3.82億令吉的定存是最初存入金額，還是提取一半限額後的餘額，因為存款可提出用作大馬置業、教育、醫療或旅遊等用途。 在申請人國家及地區方面，內地客以3,847宗，佔總數的50.3%，高踞榜首。台灣以1,054宗，佔整體的13.8%，排行第二，香港則以324宗排行第三，新加坡為287宗及美國有284宗分列第四及第五，這五大市場合共佔總數5,796宗。

投資磚頭 難有炒風 按規定，所有MM2H申請者獲批後必須購買並持有住宅10年，違規者將被吊銷簽證。白銀級最低消費為60萬令吉(約116萬港元)，黃金及鉑金級分別為100萬(約193萬港元)及200萬令吉(約386萬港元)，而SEZ/SFZ參與者必須在柔佛森林城市(Forest City)置業。 對於海外資金會否令當地樓市過熱，有業內人士指，大馬地大物博，住宅供應充足，未見有價格飆升或泡沫。而且MM2H的置業對大馬亦有結構性保障，外國人只能購買各州規定的最低門檻，大多為約100萬令吉以上的物業，且須獲州政府書面批准，加上10年禁售期遏止投機炒風，令MM2H買家根本無法觸及本地人的剛需市場，本地大多購買20至30萬令吉(約38萬58萬至港元)的物業。

內地客轉攻自住 帶動豪宅銷情 國際房地產平台Juwai IQI的最新數據顯示，大馬在內地買家熱門城市中排行第四，僅次於泰國、澳洲及英國，超越第五的美國，比起2025年的第六位及2022至2024年的第七位有顯著攀升。大馬佔內地客置業查詢比例，由2024年的2.8%、2025年的4.5%，急升至今年上半年的7.3%，創下10年新高。 Juwai IQI行政總裁Kashif Ansari指出，因內地教育系統競爭激烈，家長傾向為子女選擇環境友好、可銜接中國大學地區的國際學校，如滿家樂(Mont Kiara)、迪沙園(Desa ParkCity)及檳城等，內地買家已由純離岸投資轉為家庭尋求自住。

根據大馬國家房地產信息中心(Napic)數據，今年第一季100萬令吉或以上的房屋銷量上升1.8%，佔整體交易9.2%，高於2024年同期的7.9%及2025年同期的8.3%。在2025年上半年，內地買家超越新加坡，成為大馬最活躍的外國買家，投資額達8.35億令吉(約16.2億港元)，佔海外房地產總投資51%。