勢頭強勁 會德豐3盤齊加推下周賣 年內銷售302億創高峰

樓市氣氛暢旺，發展商推盤步伐積極，帶動賣樓表現「大豐收」。會德豐地產昨公布截至本月4日，今年累售2,527伙，連同車位，總銷售金額達302億元，超越去年全年265億元及2,307伙成績。同日上載3個新盤價單及銷售安排，涵蓋港九新界，落實下周一開賣193伙。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，旗下多個項目成交熾熱，有見獲市場支持，昨上載包括黃竹坑港島南岸第6期「DEEP WATER SOUTH」、啟德「MIAMI QUAY」及古洞北「PARK SILICON」全新價單及銷售安排。
「DEEP WATER SOUTH」6A期MONT BLUE昨加推4號價單47伙，包括21伙一房及26伙兩房一套(梗廚)戶，實用面積334至561方呎。扣除最高13%折扣優惠，折實價895.9萬至1,854.4萬元，折實呎價26,823至33,055元，折實平均呎價30,330元。項目將於下周一起發售96伙，包括44伙一房、33伙兩房及19伙三房。
「MIAMI QUAY II」加推全新2號價單共73伙，包括9伙開放式及64伙一房(開放式廚房)戶，部分單位可享開揚海景或內園景致，實用面積251至334方呎。扣除最高12%折扣優惠，折實價621.9萬至841.8萬元，折實呎價20,015至25,665元，折實平均呎價23,479元。項目將於下周一起發售30伙，涵蓋5伙開放式、16伙一房及9伙兩房。
PALO SPRINGS折實均呎1.76萬
「PARK SILICON」2期PALO SPRINGS加推3號價單共33伙，包括23伙一房及10伙兩房，實用面積318至494方呎。扣除最高15%折扣優惠後，折實價540.1萬至879.9萬元，折實呎價16,984至18,485元，折實平均呎價17,644元。項目下周一推售67伙，涉及24伙一房、35伙兩房及8伙三房。
季內部署推出3個全新項目
黃光耀指，集團將乘勝追擊，積極籌備並有望於第四季推出啟德PARK PENINSULA系列「DOUBLE COAST II」、山頂種植道1號洋房項目，以及九龍塘龍庭里「The Monet」超級豪宅項目；集團同時積極籌備九龍灣九龍貨倉大型重建項目及西營盤朝光街項目。