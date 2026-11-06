勢頭強勁 會德豐3盤齊加推下周賣 年內銷售302億創高峰

「DEEP WATER SOUTH」6A期MONT BLUE昨加推4號價單47伙，包括21伙一房及26伙兩房一套(梗廚)戶，實用面積334至561方呎。扣除最高13%折扣優惠，折實價895.9萬至1,854.4萬元，折實呎價26,823至33,055元，折實平均呎價30,330元。項目將於下周一起發售96伙，包括44伙一房、33伙兩房及19伙三房。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，旗下多個項目成交熾熱，有見獲市場支持，昨上載包括黃竹坑港島南岸第6期「DEEP WATER SOUTH」、啟德「MIAMI QUAY」及古洞北「PARK SILICON」全新價單及銷售安排。

樓市氣氛暢旺，發展商推盤步伐積極，帶動賣樓表現「大豐收」。會德豐地產昨公布截至本月4日，今年累售2,527伙，連同車位，總銷售金額達302億元，超越去年全年265億元及2,307伙成績。同日上載3個新盤價單及銷售安排，涵蓋港九新界，落實下周一開賣193伙。

「MIAMI QUAY II」加推全新2號價單共73伙，包括9伙開放式及64伙一房(開放式廚房)戶，部分單位可享開揚海景或內園景致，實用面積251至334方呎。扣除最高12%折扣優惠，折實價621.9萬至841.8萬元，折實呎價20,015至25,665元，折實平均呎價23,479元。項目將於下周一起發售30伙，涵蓋5伙開放式、16伙一房及9伙兩房。

PALO SPRINGS折實均呎1.76萬

「PARK SILICON」2期PALO SPRINGS加推3號價單共33伙，包括23伙一房及10伙兩房，實用面積318至494方呎。扣除最高15%折扣優惠後，折實價540.1萬至879.9萬元，折實呎價16,984至18,485元，折實平均呎價17,644元。項目下周一推售67伙，涉及24伙一房、35伙兩房及8伙三房。