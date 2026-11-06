瑅海開賣｜中原陳永傑：首輪料一Q清 有大手客欲斥8000萬購12伙｜紅磡新盤

信和置業(083)、招商局置地(978)及市區重建局合作發展，位於紅磡榮光街新盤「瑅海」今日(6日)展開首輪銷售150伙，當中以價單發售138伙，另有12伙以招標形式出售。現場所見，大批準買家一早到達售樓現場等候揀樓，場面有序氣氛熱鬧。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本公司買家出席率達80%，以用家為主，佔比80%，投資者則佔20%，相信今日可「一Q清枱」。他透露，本公司有一組家庭客有意斥資8,000萬元認購12伙。
陳永傑指出，主打兩房單位的「瑅海」，完美迎合上車客及投資收租客的需求，加上項目緊鄰港鐵土瓜灣站，交通網絡完善，認購反應相當熱烈。區內新晉屋苑平均實用呎租逾55元，預計「瑅海」落成後的租金回報率可達4厘。
陳永傑續指，本月一手新盤戰持續，交投暢旺，加上美國政局有變，料未來經濟政策趨穩定，好消息帶動下，料全月一手交投量可達2,500宗，創2年新高。
首輪截收逾1萬票 超額逾71倍
「瑅海」首輪銷售反應熱烈，最終截收逾1萬票，以價單發售138伙計算，超額認購逾71倍。價單推售單位涵蓋14伙一房及124伙兩房，實用面積介乎339至470方呎。扣除最高15%折扣後，折實售價由598萬至957.18萬元，折實呎價介乎16,959元至20,991元；當中有42伙折實售價低於700萬元。
「瑅海」位於紅磡榮光街88號，由2座住宅大樓組成，提供451伙，實用面積介乎339至1,147方呎，戶型涵蓋一房至四房，當中主打兩房佔393伙或約87%。項目不設住宅停車位，預計關鍵日期為2028年9月30日。