瑅海開賣｜中原陳永傑：首輪料一Q清 有大手客欲斥8000萬購12伙｜紅磡新盤

陳永傑表示，瑅海首輪中原買家出席率達80%，以用家為主，佔比80%，投資者則佔20%，相信今日可「一Q清枱」。

信和置業(083)、招商局置地(978)及市區重建局合作發展，位於紅磡榮光街新盤「瑅海」今日(6日)展開首輪銷售150伙，當中以價單發售138伙，另有12伙以招標形式出售。現場所見，大批準買家一早到達售樓現場等候揀樓，場面有序氣氛熱鬧。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本公司買家出席率達80%，以用家為主，佔比80%，投資者則佔20%，相信今日可「一Q清枱」。他透露，本公司有一組家庭客有意斥資8,000萬元認購12伙。

陳永傑指出，主打兩房單位的「瑅海」，完美迎合上車客及投資收租客的需求，加上項目緊鄰港鐵土瓜灣站，交通網絡完善，認購反應相當熱烈。區內新晉屋苑平均實用呎租逾55元，預計「瑅海」落成後的租金回報率可達4厘。