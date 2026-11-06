何民傑斟針JUMP｜推「中原窗景」填補資訊差 中原施俊嶸：AI重塑地產代理新價值

買樓向來被視為人生最重要的投資決定之一，然而長久以來，買賣雙方在單位景觀及實質朝向上存在的嚴重「資訊差」，往往令置業人士無所適從。中原集團行政總裁施俊嶸近日接受本報專訪時透露，集團正式推出全新置業科技工具「中原窗景」，結合政府官方三維數碼(3D)地圖數據，與中原逾20年的住宅地理資料庫，為全港逾40萬個私人住宅單位提供模擬真實視角窗景。他強調，科技變革雖重塑地產中介角色，但代理的本質並非靠資訊差剝削消費者，而是透過數據公開推動公平交易，進一步降低整體交易成本。

官方民商數據融合 談及「中原窗景」的誕生，施俊嶸坦言源於自己數年前的一次親身買樓經歷。他當時看中何文田一個新盤低層單位，但因樓盤前方被配水庫斜坡遮擋，只有特定高度以上才能穿透配水庫看見開揚尖沙咀市景。「我想買便宜的單位，但又想要開揚景觀」，他笑稱，當時坊間沒有任何工具能準確預測到底哪一層能避開遮擋，最終需自行翻查發展商總綱發展藍圖(MLP)、計算樓書層高，才成功選購心儀物業。 這段繁瑣的過程讓他察覺到廣大買家的共同痛點。施俊嶸形容，「中原窗景」正是善用了地政總署3D地圖，以及發展局的「空間數據共享平台」(CSDI)資料，加上中原地圖累積逾20年的樓市大數據，進行精確匹配，結合建立出精準的3D數碼實景模型。整項產品研發耗時僅約8個月，成本約300萬元，現階段已覆蓋中原城市指數(CCI)成分屋苑的143個熱門二手屋苑，逾40萬個住宅單位。

聯乘 AI 推量化分析 傳統物業銷售中，景觀往往缺乏客觀標準。施俊嶸指出，「中原窗景」為行業建立了全新且客觀的景觀定義，以客廳或露台最遠端向外直望為準，直望見牆即定義為望牆，不再以角度遷就。儘管此舉一度引起部分發展商及銷售人員顧慮，擔心影響低層或非優質單位銷情，但他堅持公平交易原則，相信透明化才能讓市場更健康。 「中原窗景」更將與阿里巴巴旗下「通義千問」大模型合作，為生成的窗景進行AI量化視覺拆解，精確計算出畫面中藍天、綠化、海景及建築遮擋的具體百分比。他舉例，以往10%海景和60%海景都統稱「海景樓」，消費者難以衡量差價合理性。未來AI能分析相鄰樓層的海景增幅等，協助買家依個人偏好篩選，甚至反過來輔助發展商制訂科學的定價策略。

AI 重塑代理獲客生態 隨着生成式AI與演算法滲透生活，施俊嶸直言房地產科技已轉向AI主導，尤其地產代理在社交平台與搜尋源頭的獲客模式正經歷巨變，集團策略亦逐步由傳統搜尋引擎最佳化(SEO)，轉向確保AI大模型能準確引用中原豐富的房產數據源。不過他深信，房地產買賣涉及龐大資金與線下交收、收匙等實體環節，終究不同於只線上虛擬資產，AI難以全面取代中介人的協調與把關角色。 談及內地樓市走勢，他指內地房地產經過多年長周期深度調整，2026年上半年一線城市已呈現止跌回穩跡象，成交量與價格有所起色，惟三四線城市復甦尚待時日。他提到內地加強預售監管舉措，雖在短期內加重房企融資成本，但能倒逼供求重回平衡，並從源頭杜絕「爛尾樓」風險，長遠有助市場邁向成熟健康發展。