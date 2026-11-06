CCL｜連跌4周逾2年來首見 創20周低位 港島區樓價急挫

二手樓價跌勢未止，中原城市領先指數CCL最新報159.11點，按周回落0.17%，指數創2026年6月中後20周(近5個月)低位。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，受到新盤持續低價促銷搶客，年內息口可能上調，以及金融市場波動打擊，二手受壓情況未變，樓價繼續調整，但幅度尚算溫和。 料進一步下試158點 楊明儀稱，CCL自2024年8月後逾2年以來首度出現4周連跌，合共累挫1.3%，指數近11周8跌3升，較今年8月中的162.16點高位回落1.88%。她預料CCL進一步下試158點，將重返5月底中證監打擊非法跨境資金外流前的水平。

自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升17.72%。CCL較2025年3月《財政預算案》前134.89點低位升17.96%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升17.11%，較2021年8月191.34點歷史高位跌16.84%。11月3日美國中期選舉，6日紅磡新盤「瑅海」首輪價單銷售138伙，7日大角咀「利奧坊」第6期「逸里1號」首輪價單銷售55伙，對本地二手樓價的影響將於2026年11月底公布的CCL才開始反映。

港島樓價連跌4周共4.98% 四區樓價一跌三升。港島CCL_Mass報156.68點，按周挫2.53%，跌幅為2025年12月底後45周以來最大，連跌4周共4.98%，指數為2026年4月中後28周(近7個月)低位。 九龍CCL_Mass報157.40點，按周微升0.13%，連跌3周後回穩，指數仍為2026年5月底後23周(逾5個月)次低。新界西CCL_Mass報147.17點，按周漲0.57%，連升3周共1.85%，指數為2023年9月初後165周(逾3年)次高。新界東CCL_Mass報177.49點，按周上揚1.64%，連升2周共2.6%，指數為2026年8月底後9周(逾2個月)高位。 中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報160.49點，按周降0.14%。CCL(中小型單位)報159.00點，按周挫0.19%。CCL(大型單位)報159.67點，按周微跌0.03%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)齊跌4周，分別累瀉1.49%、1.31%及1.24%。CCL Mass及CCL(中小型單位)同為2026年6月初後21周(5個月)低位，而CCL(大型單位)則為2026年7月底後14周(3個月)低位。

2026年計，CCL暫時累漲10.41%，CCL Mass上揚10.55%，CCL(中小型單位)增10.32%，CCL(大型單位)升10.8%，港島飆11.79%，九龍上揚8.75%，新界東走高11.9%，新界西升10.88%。 今天(6日)公布的指數，根據2026年10月26日至11月1日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成的交易是在2026年10月12日至18日簽臨時買賣合約，10月12日紅磡「首岸」第2期首輪價單銷售80伙沽18伙，滙豐大額按揭貸款回贈上調至1.5%，15日牛池灣「33清水灣」第1期首推73伙招標單日沽8伙，17日西沙「SIERRA SEA」第2C(2)期首輪價單銷售142伙沽清，油塘「擎海I」次輪價單銷售220伙沽清當周的市況。