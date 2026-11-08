中原(工商舖)：上月工商舖買賣跌破300宗屬今年次低 11月市況有望重返升勢

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，10月份工商舖買賣市場錄得約294宗成交，涉及金額約53.09億元，按月回落約25.76%及27.49%，按年則分別上升約11.36%及下跌約46.62%。在工商舖三大範疇中，寫字樓買賣市場交投穩定，10月份錄得約54宗買賣成交，按月及按年同告上升約3.85%；而成交金額則錄得約31.37億元，按月躍升約72.01%，較去年同期則回落近六成。

踏入第四季，外圍經濟疲弱，觀望氣氛濃厚，本港工商舖經歷調整期，買賣交投低迷。根據中原(工商舖)數據顯示，2026年10月份整體工商舖買賣交投錄得約294宗，跌破300宗水平，屬今年按月次低；而涉及成交金額則錄得約53.09億元，兩者按月同告大幅回調逾兩成。中原(工商舖)預期，由於美國大選影響，加息預期延後調整，加上多宗大手成交正醞釀中，相信工商舖物業抗跌及調節能力依然強韌，預料11月份工商舖買賣市場可望會重返升勢。

潘志明指出，10月份最受矚目的工商舖買賣成交個案為旺角彌敦道700號T.O.P全幢商廈。該廈總建築面積約284,288方呎，新近獲港區全國人大代表陳振彬以約23億元承接，平均呎價約8,090元。翻查資料，該廈前身為政府工業貿易署大樓，領展(823)於2016年以約59.1億元投得，曾打破九龍區歷來商廈成交紀錄。若與最新成交價比較，領展帳面虧蝕約61%；若計入印花稅及翻新等開支，項目總投資額則增至近68億元，實際蝕幅擴大至約66.2%。

商舖及工商買賣市場同步受壓

潘志明稱，10月份商舖及工商買賣市場同步受壓。其中，商舖市場錄得買賣成交約61宗，成交金額約11.09億元，較上月分別回調約23.75%及42.69%，與去年同期比較則分別上升約38.64%及36.66%。而工廈買賣市場10月份買賣成交量約179宗，按月減少約32.2%，按年仍有約6.55%升幅；而成交額約10.63億元，按月及按年分別下跌約70.17%及17.77%。

潘志明分析，隨著美國中期選舉落幕，現任總統特朗普所屬的共和黨失守參眾兩院主導權，意味著其餘下兩年任期內的施政恐將面臨掣肘，為美國未來的政治及經濟走勢增添變數。此外，由於對伊朗軍事行動被視為共和黨是次選舉失利的主因之一，市場預期中東局勢於選舉後將再有變化，進而牽動能源價格波動，並對通漲及利率走勢構成影響。潘志明認為，在美國及國際形勢雙重不明朗的環境下，市場觀望氣氛濃厚，部分海外資金或會流向受地緣政治波及較輕微的香港市場，而隨著市場資金有所增加，相信11月份工商舖買賣交投表現有望回升。