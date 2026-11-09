新皇崗口岸效應 新世界深圳瑧悅 首批售七成

新世界發展表示，香港買家比例由個位數上升至雙位數，香港買家以自住需求為主，亦有部分買家作為跨境生活及長線投資用途。為吸引港人置業，發展商特別推出港人專屬優惠，購入36至49樓指定三房及四房單位，可獲贈價值最高13.8萬元傢俬套餐，方便買家「拎包入住」，收樓後亦可即時放租。

新皇崗口岸通關帶動深港跨境置業需求。新世界發展(017)位於深圳龍崗區的新世界188號第一期住宅瑧悅綜合發展項目，首批315個住宅單位已售出約七成，當中建築面積98平方米(約1,055方呎)、南北對流雙露台設計的四房戶型已沽清。有家庭客支付1,800萬元(人民幣，下同)購入5伙，屬最大手交易。

項目同時錄得大手成交，一組深港家庭客斥資約1,800萬元購入5伙，成為目前最大宗交易。成交單位包括1伙建築面積約86平方米(約926方呎)三房戶、2伙建築面積約 98平方米(約1,055方呎)四房戶，以及2伙建築面積約114平方米(約1,227方呎)四房戶。

入場價254萬人民幣

瑧悅由4座住宅物業組成，提供超過1,140個單位，提供多款戶型選擇，涵蓋三房至五房，建築面積介乎76至180平方米(約818至1,938方呎)，當中五房戶設有10.7平方米(約115方呎)大型露台及5.5米闊客廳。三房入場價254萬元、四房入場價338萬元、五房入場價638萬元。「新世界188號」早前亦推出港人專屬置業優惠。

瑧悅以梧桐山河十景為設計靈感，四房示範單位採用LDKB一體化設計，客飯廳、廚房及露台互相貫通，形成通透的生活空間。客飯廳設落地玻璃趟門連接露台，可遠眺梧桐山景觀，提升採光及通風效果；四間睡房則以柔和木色為主調，營造舒適居住氛圍。