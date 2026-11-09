新世界粉嶺馬適路項目擬明年初登場 涉2290伙

新世界發展（0017）與招商蛇口合作的粉嶺馬適路大型商住項目「PAVILIA COLLECTION」現正積極籌備，預計明年初登場。該盤總樓面面積約111.84萬平方呎，並自設區內最大型商場。新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，受北都發展及就業人口帶動，項目客源將涵蓋區內外換樓客及投資者。
據悉，該項目已分4期入紙申請預售，1至4期分別提供560伙、655伙、504伙及571伙，共涉2,290個住宅單位，四期同樣預計於2029年9月底落成，樓花期約35個月。回顧項目發展，新世界早於2024年已與政府達成換地協議，補地價金額約18.2億元，折合每呎樓面補地價約1,627元。
年底先推尖沙咀漢口道百伙
除北都項目外，何家欣透露集團計劃於今年底推出尖沙咀漢口道全新商住項目，涉及約100個中小型及特色單位，該盤位處高層，部分單位可享九龍公園及維港海景。此外，集團今日亦啟動「PAVILIA北都攝影大賽 X AI創作大賽」，即日起至12月18日接受報名，獎品總值逾10萬元。
北部都會區諮詢委員會委員謝偉銓於活動致辭時指出，北都區未來可容納約250萬人口，並帶來65萬個就業職位。他強調，北都不僅是香港日後房屋及土地供應的關鍵來源，預期該區在未來數年將迎來巨大轉變。