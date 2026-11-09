新世界粉嶺馬適路項目擬明年初登場 涉2290伙

新世界發展（0017）與招商蛇口合作的粉嶺馬適路大型商住項目「PAVILIA COLLECTION」現正積極籌備，預計明年初登場。該盤總樓面面積約111.84萬平方呎，並自設區內最大型商場。新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，受北都發展及就業人口帶動，項目客源將涵蓋區內外換樓客及投資者。

據悉，該項目已分4期入紙申請預售，1至4期分別提供560伙、655伙、504伙及571伙，共涉2,290個住宅單位，四期同樣預計於2029年9月底落成，樓花期約35個月。回顧項目發展，新世界早於2024年已與政府達成換地協議，補地價金額約18.2億元，折合每呎樓面補地價約1,627元。