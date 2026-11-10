新世界馬適路項目 擬明年初登場 涉2290伙

新世界發展(0017)與招商蛇口合作發展的粉嶺馬適路大型綜合商住項目「PAVILIA COLLECTION」，新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目將提供2,290伙住宅，並自設大型商場。她稱由於粉嶺區多年未有大型新盤推出，累積了不少換樓需求，料客源將涵蓋區內分支家庭及換樓客。
何家欣續稱，粉嶺馬適路鄰近的粉嶺繞道已通車，預期亦可吸引來自九龍及港島的跨區客源，以及長線投資者。
樓花期長約35個月
據悉，該項目已分4期入紙申請預售，1至4期分別提供504伙至665伙，共涉2,290個單位，四期同樣預計於2029年9月底落成，樓花期長達約35個月。
回顧項目發展歷程，新世界早於2024年已與政府達成換地協議，補地價金額約18.2億元，以可建樓面面積約111.84萬方呎，折合每方呎補地價約1,627元。
除北都大型項目外，集團亦採取雙線發展策略。何家欣透露，集團計劃於今年底率先推出尖沙咀漢口道全新商住項目，該盤涉及約100個中小型及特色單位，位處項目高層，部分單位可享九龍公園景觀及維港海景，屬區內罕有優質供應。
年底推尖沙咀漢口道百伙
另外，為配合北都發展及項目推廣，新世界昨日同步啟動「全港首個PAVILIA北都攝影大賽 X AI創作大賽」。活動由即日起至12月18日接受報名，旨在邀請全港市民透過鏡頭與創意，探索北都的自然生態與未來藍圖，獎品總值逾10萬元。
北部都會區諮詢委員會委員謝偉銓於活動致辭時指出，北都區未來可容納約250萬人口，並帶來65萬個就業職位。