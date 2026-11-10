新世界馬適路項目 擬明年初登場 涉2290伙

圖右二為新世界發展營業及市務部總監何家欣。

新世界發展(0017)與招商蛇口合作發展的粉嶺馬適路大型綜合商住項目「PAVILIA COLLECTION」，新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目將提供2,290伙住宅，並自設大型商場。她稱由於粉嶺區多年未有大型新盤推出，累積了不少換樓需求，料客源將涵蓋區內分支家庭及換樓客。

何家欣續稱，粉嶺馬適路鄰近的粉嶺繞道已通車，預期亦可吸引來自九龍及港島的跨區客源，以及長線投資者。

樓花期長約35個月

據悉，該項目已分4期入紙申請預售，1至4期分別提供504伙至665伙，共涉2,290個單位，四期同樣預計於2029年9月底落成，樓花期長達約35個月。