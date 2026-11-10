中原按揭王美鳳：10月新取用按保大跌四成 宗數創逾十年半新低｜樓市數據

王美鳳指，按保數字持續下跌的主因是樓按政策全面放寬後，銀行按揭成數上限恢復至七成，基本首期降回三成；加上市場上非按保用家（如投資客）入市比例上升，令市場對高成數按保的依賴及需求出現結構性減少。

根據香港按揭證券公司最新數據，10月份按揭保險數字顯著回落，新批及新取用按保宗數雙雙創下逾十年新低。10月新批按保宗數按月微跌2.4%至701宗，創128個月（超過十年半）新低；新取用按保宗數則按月大跌40.7%至 245宗，同創128個月新低。金額方面，新批按保微升至39億元，新取用按保則大跌43.7%至13億元，創125個月（近十年半）低位。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，10月份新取用按保宗數錄得逾四成跌幅，主因是年中後樓市連月進入消化整固期，交投相對減少，按揭申請跟隨回落，與上半年旺市相差較大。平均新取用按保貸款金額約為529萬元，按月下跌約29萬元(跌幅約5.2%)，其中一手物業佔比為11%，二手物業佔比為89%。