冷氣機清洗時機｜隔幾多個月洗因人而異 去霉菌保養迷思一文睇清

冷氣機是香港家庭不可或缺的家居設備。然而，不少人在剛處理完冷氣清潔後，卻遇到了各種意想不到的疑問：「點解洗完冷氣依然不夠凍？」、「冷氣到底多久需要深度清潔一次？」甚至「平時該如何檢查冷氣是否已經發霉？」 這些疑問並非代表清潔過程出了問題，而是源於對冷氣日常護理與機件維修概念的混淆，以及對冷氣內部結構的不了解。「裝修佬」就特別推出【洗冷氣全攻略系列】，為大家剖析洗冷氣常見迷思及日常檢查技巧，協助大家打造更健康舒服的家居環境。

一、 洗完冷氣依然「唔夠凍」？是不是白洗了？ 許多業主在清潔冷氣後發現製冷效果未如理想，常誤以為是清潔過程毫無作用。事實上，「冷氣清潔保養」與「機件維修排查」在功能與處理對象上有著本質的區別。 1. 冷氣清潔 (定期保養) 清潔的主要目的在於清除積聚的塵埃與霉菌。當隔塵網、蒸發器 (凍Coil) 及風鼓恢復潔淨，能顯著提升出風量、消除霉味，並讓氣流通過得更順暢，使製冷過程更有效率。

2. 冷氣維修 (故障排查) 如果冷氣在風量恢復後依然無法降溫，問題通常出在機件運轉異常上。常見原因包括： 雪種不足或洩漏：冷媒系統密閉性受損，導致無法正常進行熱交換。

零件老化或電容損壞：起動電容失效，導致壓縮機或風扇摩打無法正常運轉。

壓縮機故障：核心機件過熱保護跳掣或內部機械磨損。 溫馨提示：定期清潔是一次為冷氣進行的「健康檢查與保養」。若運作後仍有不冷情況，建議安排專業技術人員進行詳細的機件檢測，獨立排查潛在故障。

二、 冷氣內部哪些部件最易藏污？如何判斷清洗時機？ 停機時機內溫度升高，加上香港氣候潮濕，殘留的濕氣與塵埃極易滋生細菌與霉菌。長久不處理會直接影響室內空氣品質。 自我檢查清洗時機 觀察凍Coil：打開隔塵網查看後方的金屬片 (Coil位)。如果表面不再呈純銀色且有明顯污漬，代表塵埃已阻礙熱交換，影響製冷效率。

檢查出風口與風鼓：用電筒照入出風口內部，觀察裡面的豬籠風扇與風道。若發現出風口邊緣或風鼓上有黑點霉菌，代表冷氣內部已經發霉，每次吹出的風都會帶有過敏原與細菌，此時便需要進行深層清潔。

打開冷氣機隔塵網查看後方的金屬片 (Coil位)。如果表面不再呈純銀色且有明顯污漬，代表塵埃已阻礙熱交換

三、 冷氣到底多久要洗一次？最佳時機是什麼時候？ 許多人習慣等到冷氣吹出陣陣霉味或完全不冷時才處理，這不僅影響呼吸道健康，還會大幅增加用電量。根據運作環境與使用習慣，建議的保養頻率如下：

為甚麼春季是最佳清洗時機？ 經過整個夏天的運作，冷氣內部已積聚不少塵埃。秋季停機後，殘留的污垢會在潮濕環境中慢慢發霉。在每年夏季大規模啟用前完成深層護理，能確保開機時送出的每一陣風都清新乾淨，同時預計可提升運作效率並節省高達15%至30%的電力消耗。 保障家居空氣質素，讓冷氣運作更順暢 定期為家居冷氣進行全面護理，不僅能改善室內空氣品質、減少異味與噪音，更能提升運作效能，為家人創造更健康的居住環境。如果你希望確保家中冷氣機得到全面且安全的維護，需要專業團隊進行深層檢測與護理，歡迎聯絡「裝修佬」。

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