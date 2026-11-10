中原城市租金指數CRI再創新高 10月按月升0.38%｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年10月份中原城市租金指數CRI最新報138.72點，按月升0.38%。雖然暑期租賃旺季結束，但在租盤短缺及剛性需求強勁帶動下，租金持續向上。CRI進一步升破今年8月高位，再創歷史新高，年內已8度破頂。首10個月CRI累升7.05%，預計全年租金升幅約 7%。

四區租金呈「二升二跌」。港島CRI_Mass報136.30點，按月升1.82%，為15個月以來最大升幅；新界西報166.17點，按月升0.22%，兩區同創歷史新高。九龍區按月跌0.20%，新界東按月跌0.41%。

以今年首10個月計，CRI累升7.05%，CRI_Mass升7.11%，CRI(中小型單位)升7.14%，CRI(大型單位)升6.36%，港島升9.55%，九龍升8.08%，新界東升5.09%，新界西升4.75%。

二線屋苑租金升幅顯著

在128個CRI大型成份屋苑中，首10個月有115個、即89.8%屋苑三個月移動平均實呎調整租金比2025年底錄得上升。當中有5個屋苑租金升幅超過一成半，全屬二線屋苑，包括翰林峰升20.64%、學士臺升20.14%及帝后華庭升19.38%。至於傳統大型一線屋苑升幅相對較少，太古城升9.69%，美孚新邨升6.82%。此外，22個豪宅成份屋苑中，有19個、即86.4%屋苑租金錄得上升。