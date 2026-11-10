尖沙咀麥仕維中心中層全層放售 意向呎價僅約7400元｜商廈市況

近日美國聯儲局宣布維持利率不變，本港主要銀行亦跟隨不調整最優惠利率(P)，為本港樓市氣氛帶來短期的正面作用，有業主趁息口喘定之際，順勢放售旗下物業，並委託中原(工商舖)作獨家代理負責麥仕維中心中層全層單位銷售事宜，業主意向價約2,381萬元，平均呎價僅約7,400餘元，物業將以現狀及交吉形式放售。

中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事馬振順表示，是次獨家代理放售物業位於尖沙咀漢口道39至41號麥仕維中心8樓全層，建築面積約3,203方呎，意向售價約2,381萬元，折合呎價約7,434元。物業間隔四正兼享開揚樓景，空間極易規劃並連帶裝修，新買家可節省時間與裝修成本。現時樓面劃分為A室以及B至C室：其中A室建築面積約1,411方呎，現由飛鏢租客承租，月租約2.6萬元，租期至今年年底；B至C室建築面積約1,792方呎，現由業主自用。物業將以現狀及交吉形式放售。