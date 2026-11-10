尖沙咀麥仕維中心中層全層放售 意向呎價僅約7400元｜商廈市況

近日美國聯儲局宣布維持利率不變，本港主要銀行亦跟隨不調整最優惠利率(P)，為本港樓市氣氛帶來短期的正面作用，有業主趁息口喘定之際，順勢放售旗下物業，並委託中原(工商舖)作獨家代理負責麥仕維中心中層全層單位銷售事宜，業主意向價約2,381萬元，平均呎價僅約7,400餘元，物業將以現狀及交吉形式放售。
中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事馬振順表示，是次獨家代理放售物業位於尖沙咀漢口道39至41號麥仕維中心8樓全層，建築面積約3,203方呎，意向售價約2,381萬元，折合呎價約7,434元。物業間隔四正兼享開揚樓景，空間極易規劃並連帶裝修，新買家可節省時間與裝修成本。現時樓面劃分為A室以及B至C室：其中A室建築面積約1,411方呎，現由飛鏢租客承租，月租約2.6萬元，租期至今年年底；B至C室建築面積約1,792方呎，現由業主自用。物業將以現狀及交吉形式放售。
馬振順指出，大廈地庫、地下至1樓為商舖用途，2樓至15樓則為寫字樓，並附設兩部載客電梯以方便用戶出入；單位附設獨立冷氣系統，辦公時間不受大廈中央冷氣限制，能有效控制營運成本，打造靈活舒適的工作環境。多功能用途及現成裝修極具彈性，非常適合從事美容、髪廊、健身、會所、聯誼會、教育、宗教、科技、零售等多種行業進駐。
馬振順續指，麥仕維中心位處尖沙咀黃金地段，交通網絡極為完善，步行至港鐵尖沙咀站僅需數分鐘，周邊亦設有多條巴士及小巴路線，交通四通八達。物業鄰近多間知名酒店及商業設施，包括香港亞士厘名致公寓酒店、亞太中心及新港中心第二座等，配套一應俱全，方便企業接待外地客戶及開展商務活動，可有效展現專業形象。
馬振順分析，核心區寫字樓呎價經持續調整後，已回落至吸引水平，加上是次息口企穩，將吸引不少用家及投資者加快入市步伐。企業用家可趁價格優勢「轉租為買」，並配合辦公空間以作長遠業務發展；加上尖沙咀區寫字樓租務需求穩健，投資者亦可利用現時實惠呎價入市，可作長線資產配置並部署未來升值潛力。馬振順預料，此類位於尖沙咀核心區、呎價實惠兼配套完善的優質物業相當罕有，相信推出市面後將迅速獲得用家及投資者承接。