利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年表示，工商舖整體買賣登記在經歷前月短暫回升後，於10月份再度進入沉寂整固。據土地註冊處初步臨時數字，2026年10月份全港只錄得351宗工商舖物業買賣登記，較9月份的463宗按月顯著下跌24.2%，不僅為今年以來新低，亦創下近12個月、即近一年最少紀錄。然而，月內登記總值在個別大額成交(包括工廈市場出現巨額登記)的帶動下呈逆市暴升走勢，10月份錄得64.69億元，較9月份的47.91億元按月大增35%，創下近6個月以來最多，市場呈極端「量急跌、價大升」的背馳走勢。10月份三大範疇物業交投量全線偏軟，僅得工廈在極端大額項目撐場下令其金額一枝獨秀。

工廈登記金額飆 2.3 倍 創 42 月新高 利嘉閣(工商舖)地產-工商部高級營業董事朱亮恒指出，工廈買賣在9月份急升後，10月交投力道未能持續，重回200宗以下水平。數據顯示，10月份工廈買賣登記錄得185宗，較9月份的244宗按月急跌24.2%，表現反覆偏軟，並創下近9個月以來的次低水平；月內工廈登記佔整體工商舖比例微升至52.7%。然而，受惠於月內市場錄得極大額工廈物業登記(涉及佳明集團向同一買家出售分別位於粉嶺安居街3號及安全街8號的兩項物業，合共總代價24.45億元)，刺激10月份工廈登記總值衝上36.06億元，較9月份的10.95億元按月爆升逾2.29倍，一舉刷新自2023年5月以來、近42個月、即3年半的單月新高紀錄。

利嘉閣：上月工商舖買賣見一年新低 工廈登記金額標青

商廈買賣 5 個月來首跌破百宗 商廈買賣方面，黃應年表示，商廈市場交投持續走弱，連跌3個月，整固時間拉長。今年10月份全月商廈買賣登記只錄得86宗，較9月份的109宗按月再跌21.1%，為近5個月以來首次跌穿百宗水平，並創下近7個月的新低。買賣登記總值方面，10月份錄得18.39億元，按月相應減少24.2%，亦呈現連跌3個月的走勢，兼創近8個月以來最少，反映大額商廈買賣氣氛依然沉寂，缺乏大型一手新盤或巨額全幢成交帶動。 店舖登記降至一年來最少