藍籌屋苑長情業主紛止賺套現！海怡半島兩房34年笑袋「7球」｜二手成交

近期一手新盤搶客，二手市場短暫受壓，有部分業主態度軟化，願意放寬議價空間促成交易。市場上連錄藍籌屋苑長情業主沽貨止賺，鴨脷洲海怡半島、天水圍嘉湖山莊及荔枝角美孚新邨均錄得相關買賣個案。

中原地產西南區海怡半島東翼第一分行資深分區營業經理余煥銳表示，分行新近促成海怡半島2座高層C室成交，單位實用面積約533方呎，採兩房間隔，向東北，享開揚避風塘海景。

余煥銳指，上址原叫價828萬元，經議價後減價28萬元，以800萬元易手，呎價約15,009元。新買家為換樓客，見單位間隔實用，而且有海景，故積極議價，最終順利購入單位自用。