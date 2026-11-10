藍籌屋苑長情業主紛止賺套現！海怡半島兩房34年笑袋「7球」｜二手成交

近期一手新盤搶客，二手市場短暫受壓，有部分業主態度軟化，願意放寬議價空間促成交易。市場上連錄藍籌屋苑長情業主沽貨止賺，鴨脷洲海怡半島、天水圍嘉湖山莊及荔枝角美孚新邨均錄得相關買賣個案。
中原地產西南區海怡半島東翼第一分行資深分區營業經理余煥銳表示，分行新近促成海怡半島2座高層C室成交，單位實用面積約533方呎，採兩房間隔，向東北，享開揚避風塘海景。
余煥銳指，上址原叫價828萬元，經議價後減價28萬元，以800萬元易手，呎價約15,009元。新買家為換樓客，見單位間隔實用，而且有海景，故積極議價，最終順利購入單位自用。
據了解，原業主早於1992年以約100萬元購入單位，持貨約34年沽售，帳面獲利700萬元，物業期內升值約7倍。資料顯示，海怡半島位於海怡路6號，鄰近港鐵海怡半島站，1991年入伙，分為4期共有34座，提供9,812個單位。
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嘉湖山莊三房一手業主獲利「3球」離場
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖稱，嘉湖山莊本月錄得8宗交投，較上月同期減少20%，平均實用呎價約8,825元，當中三房佔5宗。
伍耀祖指，嘉湖山莊5期麗湖居2座高層G室，實用面積約547方呎，三房間隔，向東北，望樓景為主，以450萬元沽出，呎價約8,227元。原業主屬第一手業主，早於1996年以150.3萬元買入單位，持貨約30年轉售，帳面賺299.7萬元，物業期內升值約2倍。
資料顯示，嘉湖山莊位於天水圍天湖路1號，1991年入伙，分為6期共有58座，提供15,857個單位。
美孚新邨1期三房套27年升值689萬
中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平說，中原最新促成一宗美孚新邨1期百老匯街6號中層C室成交，單位實用面積約1,022方呎，採三房套房間隔，望公園景，放盤罕有，放盤僅約5小時，即以1,112萬元售出，呎價約10,881元。
馮健平表示，原業主於1999年以423萬元購入單位，持貨約27年轉手，帳面獲利689萬元，物業期內升值約1.6倍。資料顯示，美孚新邨位於美孚百老匯街22-24號，1968年起入伙，分為8期共有99座，提供13,115個單位。