山頂Kelletteria別墅放售 意向價3.28億｜二手市況

是次放售物業採五房四套房設計，以不同樓層劃分生活空間，並設室內電梯連接，兼顧家庭成員的私隱與日常便利。私人泳池及獨立有蓋車庫進一步完善住宅配套，滿足休閒及泊車需要。Kelletteria全個屋苑僅設五幢別墅，私隱度高。物業採上行屋設計，同時享有南區海景及山頂翠綠景致，結合自然環境與獨立屋生活空間，適合重視景觀及家庭生活質素的買家。

國際房地產顧問第一太平戴維斯(香港)獲委任為獨家代理出售位於香港山頂加列山道71號Kelletteria別墅A，物業實用面積約3,862方呎，將以現狀及交吉形式出售，意向價3.28億元，呎價約84,930元。

物業位處加列山道，鄰近兩所國際學校，包括英基山頂小學及德瑞國際學校。駕車前往中環商業區約需12分鐘，前往銅鑼灣約需20分鐘，讓住戶在享受山頂居住環境之餘，亦可便捷往來主要商業及購物地區，兼顧家庭教育與日常生活需要。

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，物業結合南區海景、五房四套房布局，以及私人泳池、室內電梯和獨立車庫，而屋苑僅設五幢別墅，私隱度亦是其特色之一。別墅為屋苑最大面積兩幢之一，是次交吉出售不論購置自用或長線資產配置均為市場極之難得的機遇。