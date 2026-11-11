同區爆搶客戰 瑅海 連續兩輪一Q清 火速添食

信和置業(083)、招商局置地(978)及市區重建局合作發展的紅磡「瑅海」承接首輪沽清旺勢，昨次輪價單發售138伙再即日售罄，套現近12億元。中原地產指，有大手客斥逾4,000萬元買5伙兩房戶作長線收租之用。項目旋即加推71伙，並周六開售92伙。同區新盤「首岸」及「映匯」亦加推及公布銷售安排，掀起新一輪搶客戰。
信置執行董事田兆源稱，「瑅海」次輪價單發售最高成交價及呎價單位為2座21樓A5室，實用面積505方呎，售價1,181.29萬元，呎價23,392元。該盤迄今累售289伙，套現逾25億元。有見銷售熾熱，項目即加推4號價單共71伙標準兩房戶，實用面積384至510方呎。撇除樓層及景觀因素，部分單位輕微加價1%至2%。
扣除15%最高折扣優惠後，折實價755.65萬至1,230.97萬元，折實呎價19,228至24,557元，折實平均呎價21,588元。最低售價及呎價單位為2座5樓A3室，實用面積393方呎。該盤落實周六發售92伙，其中以價單形式出售71伙，另有21伙以招標形式發售。
首岸周五開賣80伙
恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作「首岸」2期加推2號價單共80伙，涵蓋79伙兩房及1伙三房平台特色戶，實用面積339至622方呎。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝稱，扣除最高9%折扣，折實價655.83萬至1,558.37萬元，折實呎價19,026至25,054元，折實平均呎價約21,090元，全數單位於周五發售。
映匯突加推31伙
另外，恒地「映匯」昨突加推7號價單共31伙，實用面積317至418方呎，扣除最高10%折扣，折實價757.8萬至971.6萬元，折實呎價21,600至26,115元，折實平均呎價23,928元；落實周六推售16伙。