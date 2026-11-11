同區爆搶客戰 瑅海 連續兩輪一Q清 火速添食

信和置業(083)、招商局置地(978)及市區重建局合作發展的紅磡「瑅海」承接首輪沽清旺勢，昨次輪價單發售138伙再即日售罄，套現近12億元。中原地產指，有大手客斥逾4,000萬元買5伙兩房戶作長線收租之用。項目旋即加推71伙，並周六開售92伙。同區新盤「首岸」及「映匯」亦加推及公布銷售安排，掀起新一輪搶客戰。

信置執行董事田兆源稱，「瑅海」次輪價單發售最高成交價及呎價單位為2座21樓A5室，實用面積505方呎，售價1,181.29萬元，呎價23,392元。該盤迄今累售289伙，套現逾25億元。有見銷售熾熱，項目即加推4號價單共71伙標準兩房戶，實用面積384至510方呎。撇除樓層及景觀因素，部分單位輕微加價1%至2%。