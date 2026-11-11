市建局土瓜灣道項目截收3份標書 長實、中海外、信置競投

市區重建局(市建局)旗下土瓜灣道/榮光街發展計劃(項目)今日(11日)中午12時截標，合共接獲3份標書，入標財團包括長江實業集團(1113)、中國海外發展(688)，而信和置業(083)與鷹君集團(041)合資入標。
由市建局董事會設立的招標遴選小組，將審慎評估所接獲的標書，並向董事會提交建議。董事會將就批出項目發展合約作最終決定。
項目於今年9月中接獲28份意向書，地盤面積約58,933方呎，可建總樓面約53萬平方呎，預計可提供約900個單位。市場對項目估值介乎34.5億至46億元，即每方呎約6,500至8,670元。中標發展商若將來採用「組裝合成」建築法，可獲額外豁免約39,828方呎樓面，單位數目可增至約1,050伙。
全港首個「小區重建新社區」最後一個重建項目
土瓜灣道/榮光街發展項目為全港首個「小區重建新社區」的最後一個重建項目，是市建局以「小區發展」模式推行的8個重建項目之一。項目鄰近港鐵土瓜灣站，並擬建兩條行人天橋，分別連接港鐵站出入口及庇利街/榮光街發展項目(即「首岸」)，以提升小區的可達性，及加強土瓜灣內陸地區與海濱之間的連繫。
該新社區已正式命名為「Victoria Cove Central(VCC)」，小區內各項目的發展商將按市建局制定的「總體設計要求」，透過一致的區域定位為小區內的主要共用空間、街道及園林進行詳細設計，一體化提升市區更新的整體效益。項目位於VCC中心位置，毗鄰兩條貫穿東西南北的步行街道，將與另外七個正在施工的重建項目產生協同效應，成為VCC的聚腳熱點，並配合市建局提出的「海—岸—陸」整體規劃方針，營造更具活力的社區，響應構建「東維港灣區」的願景。