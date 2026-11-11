市建局土瓜灣道項目截收3份標書 長實、中海外、信置競投

市區重建局(市建局)旗下土瓜灣道/榮光街發展計劃(項目)今日(11日)中午12時截標，合共接獲3份標書，入標財團包括長江實業集團(1113)、中國海外發展(688)，而信和置業(083)與鷹君集團(041)合資入標。

由市建局董事會設立的招標遴選小組，將審慎評估所接獲的標書，並向董事會提交建議。董事會將就批出項目發展合約作最終決定。

項目於今年9月中接獲28份意向書，地盤面積約58,933方呎，可建總樓面約53萬平方呎，預計可提供約900個單位。市場對項目估值介乎34.5億至46億元，即每方呎約6,500至8,670元。中標發展商若將來採用「組裝合成」建築法，可獲額外豁免約39,828方呎樓面，單位數目可增至約1,050伙。