太古曼谷「居舍‧府邸」累售百伙 吸金逾百億泰銖

由太古地產（01972）與泰國City Realty聯手打造的全球首個居舍品牌住宅項目「居舍‧府邸」（Upper House Residences），今日在港舉行傳媒簡介會。太古地產住宅業務董事杜偉業表示，項目自今年5月開售以來反應熱烈，已累售約100伙，總銷售額突破100億泰銖（約23至24億港元）。

東座一房戶已售罄 入場費 1,019 萬起

項目位於曼谷核心無線路（Wireless Road），盡覽兩大公園景致，且為曼谷罕見的永久業權土地。項目涵蓋兩座大樓，共提供395伙。西座「Upper House Residences Bangkok」樓高52層，提供156伙大戶，主要為二至四房單位，售價由6,368.7萬泰銖起（約1,465萬港元）；東座「The Wireless Residences」樓高71層，提供239伙二至四房單位，其一房單位已經售罄，入場費由4,428.9萬泰銖起（約1,019萬港元）。