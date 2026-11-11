太古曼谷「居舍‧府邸」累售百伙 吸金逾百億泰銖

由太古地產（01972）與泰國City Realty聯手打造的全球首個居舍品牌住宅項目「居舍‧府邸」（Upper House Residences），今日在港舉行傳媒簡介會。太古地產住宅業務董事杜偉業表示，項目自今年5月開售以來反應熱烈，已累售約100伙，總銷售額突破100億泰銖（約23至24億港元）。
東座一房戶已售罄 入場費1,019萬起
項目位於曼谷核心無線路（Wireless Road），盡覽兩大公園景致，且為曼谷罕見的永久業權土地。項目涵蓋兩座大樓，共提供395伙。西座「Upper House Residences Bangkok」樓高52層，提供156伙大戶，主要為二至四房單位，售價由6,368.7萬泰銖起（約1,465萬港元）；東座「The Wireless Residences」樓高71層，提供239伙二至四房單位，其一房單位已經售罄，入場費由4,428.9萬泰銖起（約1,019萬港元）。
三分一買家屬港歐台富豪
太古地產住宅業務營業總監（東南亞）Thomas Rhodes指出，項目成交價表現強勁，最高單價達每平方米85萬泰銖（約19.8萬港元），標準單位每平方米介乎50萬至60萬泰銖（約11.7萬至14萬港元）。杜偉業補充，項目管理費定於每平方米180至205泰銖（約3.9至4.4港元），與曼谷其他奢華品牌住宅水平相若。
買家分佈方面，約三分之二為泰國本地客，其餘三分之一為來自本港、歐洲及台灣等地的國際買家。他強調，項目不設酒店，所有會所設施及管家服務僅供住戶專享，私隱度極高。
項目將在本周末於香港居舍舉行私人預覽，並將於11月16日至12月6日移師太古坊糖廠舍，買家可預先於官方網站登記預約。