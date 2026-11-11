中原地圖「中原窗景」榮獲DALA Awards 2026最佳數據與AI應用優異獎

由數據及人工智能素養協會主辦的年度創科盛事「DALA Awards 2026」頒獎典禮於今日(11日)隆重舉行。中原地圖最新PropTech(房地產科技)「中原窗景」榮獲企業組別的「最佳數據與AI應用大獎-優異獎」(Best Data & AI Adoption Award-Merit Award)，成為地產界別唯一獲得此殊榮的企業，充分證明中原地產在房地產科技領域的卓越貢獻與領軍地位。

中原一直秉承「公開資訊，公平交易」的核心理念，堅持以科技服務大眾。在嚴謹的數據管治下，確保系統穩定、數據隱私與演算法客觀公正的前提下，中原將結合政府數據與頂尖學術科研的創新成果免費開放予全港市民使用，建構出極高的數據透明度與市場信任。繼推出「中原估算價」，協助客戶掌握私人住宅最新估算價後，中原地圖再創全港先河，推出「中原窗景」，提供三維景觀模擬與「中原開揚指數」，突破傳統單靠相片或親身睇樓了解單位景觀的局限，讓市民透過網絡即可免費掌握單位的模擬景觀，為房地產科技的負責任AI應用及以人為本的數碼轉型樹立業界標竿。