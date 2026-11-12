山頂施勳道獨立洋房放售 面積2378呎｜二手市況

物業為兩層高獨立洋房，採三房兩套房設計，空間布局實用寬敞。物業設有24小時恆溫防潮私人車庫，可停泊兩部私家車，另附約575方呎私人花園及約1,180方呎天台。室內層與層之間高度約3.8米至4米，空間感十足，採光充裕。此外，物業剛完成耗資逾2,000萬元的全新室內裝修，設計典雅時尚，買家可即買即住。

物業坐落於香港最尊貴的傳統豪宅地段之一，為山頂區罕有坐擁全維港景觀的優質洋房。物業享有約180度遼闊維港及中環核心商業區景致，景觀開揚無遮擋。項目周邊環境清幽寧靜，私隱度極高，深受本地及國際高端買家追捧。生活配套方面，物業距離山頂廣場及凌霄閣僅約7分鐘車程，住戶可輕鬆享受區內餐飲、零售及休閒設施。同時，物業鄰近多間著名國際學校，包括德瑞國際學校等，教育資源優越。

第一太平戴維斯住宅銷售部主管施豪東表示，物業坐擁無遮擋維港景觀，並剛完成鉅資品味裝修，加上樓齡不高，綜合條件在現時山頂可售洋房市場中堪稱獨一無二。倚巒業主多以自用為主，非常惜售，盤源一直稀缺，對上成交已經是2023年的3號洋房，料將吸引重視生活品味、私隱度及資產保值的買家垂青。