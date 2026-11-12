山頂施勳道獨立洋房放售 面積2378呎｜二手市況

國際房地產顧問第一太平戴維斯住宅代理獲委任為獨家代理公開出售香港山頂施勳道8號倚巒洋房，物業實用面積約2,378方呎，以現狀及交吉形式出售。
物業為兩層高獨立洋房，採三房兩套房設計，空間布局實用寬敞。物業設有24小時恆溫防潮私人車庫，可停泊兩部私家車，另附約575方呎私人花園及約1,180方呎天台。室內層與層之間高度約3.8米至4米，空間感十足，採光充裕。此外，物業剛完成耗資逾2,000萬元的全新室內裝修，設計典雅時尚，買家可即買即住。
物業坐落於香港最尊貴的傳統豪宅地段之一，為山頂區罕有坐擁全維港景觀的優質洋房。物業享有約180度遼闊維港及中環核心商業區景致，景觀開揚無遮擋。項目周邊環境清幽寧靜，私隱度極高，深受本地及國際高端買家追捧。生活配套方面，物業距離山頂廣場及凌霄閣僅約7分鐘車程，住戶可輕鬆享受區內餐飲、零售及休閒設施。同時，物業鄰近多間著名國際學校，包括德瑞國際學校等，教育資源優越。
第一太平戴維斯住宅銷售部主管施豪東表示，物業坐擁無遮擋維港景觀，並剛完成鉅資品味裝修，加上樓齡不高，綜合條件在現時山頂可售洋房市場中堪稱獨一無二。倚巒業主多以自用為主，非常惜售，盤源一直稀缺，對上成交已經是2023年的3號洋房，料將吸引重視生活品味、私隱度及資產保值的買家垂青。