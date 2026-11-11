中原經紀人指數CSI連升兩周 住宅售價企穩55點以上｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原經紀人指數CSI（住宅售價）最新報56.19點，較上周的55.90點上升0.29點，連升2周共0.50點。她指，CSI連續63周處於55點以上，預示樓價現水平靠穩，惟未有轉勢大跌跡象；若CSI能持續守住55點水平，樓價短期將呈窄幅橫行格局。

股市靠穩 二手買家觀望度增

楊明儀表示，近期股市靠穩重上24,000點，惟發展商積極貼市推盤，年底息口可能上調，導致二手買家出現多抱觀望態度。此外，CSI（住宅租金）報58.74點，按周跌0.02點，連跌4周共1.49點，連續4周略低於60點好淡分界區間上限。她指，暑期旺季結束後指數回軟，但租賃需求持續，租盤短缺，預告住宅租金繼續於高位窄幅徘徊。