KOKO RESERVE示範單位｜現樓1175呎四房 飽覽維港景致(多圖)｜藍田新盤

會德豐地產The Wheelock Collection薈萃珍罕單位，定義非凡尊尚的生活美學，匯聚奢華體驗。系列最新推出藍田半山「KOKO RESERVE」維港海景低密度住宅項目全新示範單位，為「KOKO HILLS」發展項目第2期1座8樓A室，採四房雙套(梗廚)及工作間連洗手間間隔，實用面積1,175方呎，連42方呎露台，布局實用而靈活多變，全新示範單位現已開放予公眾參觀。 會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，香港樓市氣氛持續活躍，優質大宅承接力理想，反映市場需求殷切。是次推出市場罕有的四房大宅，屬現樓單位，買家可即買即住，深受換樓升級的家庭客歡迎。

單位將連同現有裝修及傢俬出售，室內以現代簡約及自然柔和為設計主調，運用米白、淺木及暖啡色系，配搭天然材質、簡潔家具與藝術擺設，引入充沛自然光及開揚維港景致，營造舒適寧靜的輕奢氛圍。 「KOKO RESERVE」獨立於其他期數，佔發展項目最臨海位置，飽覽遼闊維港景致；採3梯6伙低密度布局，設酒店式獨立大堂入口，私隱度高。基座自設會所，提供20米無邊際戶外泳池、瑜伽室、私人水療室及園林花園。住戶亦可享用整個發展項目的大型會所設施，盡享寫意度假生活。

⇊「KOKO RESERVE」1座8樓A室⇊

「KOKO RESERVE」1座8樓A室，客飯廳、主人房及兩間睡房同向，飽覽維港海景。客飯廳布局方正，善用牆身配置鞋櫃及收納空間，而弧形及低矮家具保持視野開揚，動線流暢。植物主題畫作與裝飾呼應窗外自然景致，營造清新雅致的居住氛圍。單位採獨立梗廚設計，備有明火煮食，配備德國名牌SIEMENS爐具、咖啡機及燒烤爐。 主人套房空間寬闊，大床可三邊落床，並貼心設有衣櫃位，隨心打造衣帽空間。主人浴室配備雲石檯面、雙洗手盆、大鏡櫃、浴缸及獨立淋浴間。客廁及套廁亦設浴缸，照顧不同家庭成員的使用需要。工作間連洗手間，可按需要靈活改變用途。