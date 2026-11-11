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出版：2026-Nov-11 22:45
更新：2026-Nov-11 22:45

大埔私樓吸引退休人士FULL PAY入市 一房10年跌價近5%｜二手成交

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大埔私樓吸引退休人士FULL PAY入市 一房10年跌價近5%｜二手成交

二手交投氣氛正面，大埔私樓吸引退休人士入市。中原地產大埔昌運中心高級資深分區營業經理招權峰表示，大埔八號花園最新錄得3座中層H室成交，單位實用面積約333方呎，一房間隔，日前議價後以353萬元沽出，呎價約10,601元。

據了解，新買家為退休人士，見單位價錢合理，位置方便，即決定「FULL PAY」購入單位自用。據了解，原業主於2016年以萬元370購入單位，持貨約10年轉手，帳面損失17萬元，物業期內貶值約4.6%

大埔中心兩房488萬易主

招權峰指，大埔中心14座高層B室，單位實用面積約391方呎，兩房間隔，日前議價後以488萬元沽出，呎價約12,481元，新買家為海外回流退休人士，以「FULL PAY」購入單位自用。

據了解，原業主早於1987年以32.6萬元一手購入單位，持貨長達39年，現轉手帳面賺455.4萬元，物業期內升值近14倍。

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88廣場兩房345萬售出

招權峰續指，大埔88廣場低層C室，單位實用面積約302方呎，兩房間隔，日前議價後獲退休人士以345萬元「FULL PAY」承接，呎價約11,424元。

據了解，原業主早於1996年以126萬元入市，持貨約30年轉售，帳面獲利219萬元，物業期內升值約1.7倍。

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