樓價反彈 負資產大縮水 3.7萬宗成功上岸｜樓市點睇

期內再多537宗「上岸」，涉及貸款金額由上季196億元縮減至173億元，雙雙創13季新低。早期跌入負資產池的多為高成數按揭，樓價一回升便能及早上岸，人均貸款額亦由高峰期逾505萬元回落至453萬元。

本港樓價逐步回穩，負資產個案亦跟住大縮水，掀起上岸潮。金管局最新數據顯示，今年第3季末住宅負資產宗數跌穿4,000宗，降至3,819宗，按季再減逾一成，連跌六季，創13季新低。相比去年首季逾4萬宗的高峰，短短一年半已大減逾九成。

樓價回升，是負資產大減的重要推動力。中原城市領先指數(CCL)由去年首季末136.82點，回升至今年第3季末160.10點，累計反彈約17%。物業估值水漲船高，部分原本「資不抵債」的業主，亦有望逐步擺脫負資產。換個角度計，期內樓價指數平均每上升1%，負資產宗數相當於減少約2,170宗，足見樓價回暖與負資產改善的關係密切。

30 屋苑近高位 42 屋苑仍落後

133個CCL成分屋苑中，有30個最新呎價較2021年8月歷史高位跌幅不足一成，其中囍匯、名城及凱旋門更不足2%，部分屋苑已重返高位附近。隨着樓價回升，加上持續供樓還款，部分高位入市業主有望率先上岸。相反，仍有42個屋苑較高位低逾兩成，復甦步伐不一，部分業主仍面對負資產風險。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，過去幾年，樓價與負資產此消彼長。樓價跌，負資產增，業主難套現；樓價升，宗數便回落，供款及成數亦有影響。雖然第3季CCL按季回落，負資產仍續跌，反映前期升勢的滯後效應正逐步浮現。